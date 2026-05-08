«Los noquearemos con mucha más fuerza»: Trump a Irán

Trump sostiene que tropas de EE.UU. eliminaron atacantes iraníes y advierte a Teherán sobre una represalia más intensa

Regeneración, 8 de abril 2026– El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas de EE.UU. acabaron con los atacantes iraníes cuyo objetivo eran tres destructores de la Armada estadounidense en el estrecho de Ormuz, y avisó a Irán sobre una posible represalia más dura si no se firma un acuerdo a la brevedad.

🇺🇸🇮🇷‼️| El presidente Donald Trump amenazó este jueves con borrar a Irán del mapa mediante un "gran resplandor" si no aceptan un alto el fuego inmediato y firman el acuerdo de paz. Trump confirmó que las fuerzas aliadas "hicieron volar en pedazos" a quienes intentaron provocar a… pic.twitter.com/yVIIbgiS23 — RAV Español (@RAVEspanol) May 8, 2026

Destructores

«Tres destructores estadounidenses de primera clase acaban de transitar, con mucho éxito, por el estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo.

Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí sufrieron graves daños», mencionó Trump en una publicación en Truth Social.

«Fueron completamente destruidos junto con numerosas embarcaciones pequeñas, que se están utilizando para reemplazar a su Armada totalmente descabezada», agregó Trump.

«Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, y fueron derribados fácilmente. De igual manera, llegaron drones, y fueron incinerados en el aire», continuó Trump.

💥🇺🇸🇮🇷 Trump denilen "deli", güya nükleer silah geliştirimesini engellemek için İran'ı nükleer silahla yok etmekle tehdit etti



“Eğer ateşkes olmazsa. İran'dan büyük bir ışık parlaması göreceksiniz. Anlaşmayı hemen imzalamaları gerekiyor. Eğer imzalamazlarsa, çok acı çekecekler.” pic.twitter.com/vdA1DyMMpD — Nihat Topalakcı ⚛️ (@NihatTopalakci) May 8, 2026

Tensiones

«¡Cayeron elegantemente sobre el océano, como una mariposa que cae a su tumba!».

El presidente también advirtió a Irán sobre la elevación de tensiones, indicando que “si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían, sin duda alguna.

Pero nunca tendrán esa oportunidad y, al igual que los derrotamos hoy, los derrotaremos mucho más fuerte en el futuro, si no firman su acuerdo ¡RÁPIDO!”

Las observaciones de Trump se dieron tras un comunicado del Comando Central de Estados Unidos.

🚨 | CENTCOM publicó videos de ataques contra petroleros iraníes que supuestamente intentaban evadir el bloqueo de Trump. Según el mensaje, Irán ya estaría perdiendo miles de millones.



“Nuestras fuerzas inutilizando 2 petroleros con bandera iraní.” pic.twitter.com/ZyRUHDJB7l — Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) May 8, 2026

Comunicado

Este afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron bases militares iraníes.

Las bases serían responsables de lanzar lo que se calificó como ataques «injustificados» con misiles, drones y pequeñas embarcaciones.

Las agresiones están dirigidas hacia buques de guerra estadounidenses en tránsito por el estrecho de Ormuz.