Los Yanquis en México: Guillermo Prieto

Crónica de la invasión estadounidense de 1847 narrada por Guillermo Prieto. Publicado en colección Vientos del Pueblo, FCE

Regeneración, 21 de enero de 2026.– Los yanquis en México es una obra central para comprender la invasión estadounidense de 1847 y la respuesta del pueblo mexicano. Guillermo Prieto construye una crónica intensa y profundamente humana, donde la historia militar se entrelaza con emociones colectivas.

El libro se sostiene sobre tres ideas cruciales: la valentía popular, los errores del mando militar y la fuerza de la memoria.

Prieto narra los combates del Molino del Rey y Chapultepec con frases precisas y escenas vibrantes. Describe el caos bélico con una mirada cercana que acentúa el heroísmo cotidiano.

Libro

Presenta a soldados y civiles actuando con un ímpetu conmovedor. La obra muestra que la defensa nació más del pueblo que del alto mando.

Y tú sabes el origen del nombre de la avenida y estación Balderas? Se debe al coronel Lucas Balderas, quien peleó valerosamente en la batalla de Molino de Rey. Siendo responsable del batallón Mina, Lucas murió en combate al recibir una bala en el vientre. Un héroe poco recordado pic.twitter.com/Co4ibih6CJ — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) March 28, 2019

La figura de Santa Anna aparece como símbolo del desorden estratégico. Prieto señala fallas graves en la conducción militar. Expone decisiones erráticas que afectaron el resultado de la guerra.

El tono crítico es constante y firme. No se aleja de los hechos ni exagera el patriotismo.

En contraste, la obra exalta la energía del pueblo. Las páginas dedicadas a la resistencia callejera son las más emotivas. Prieto destaca el papel decisivo de mujeres, jóvenes y “pelados”.

Narra escenas donde el pueblo enfrenta a los invasores con valentía feroz. Esta visión convierte el libro en un homenaje a la defensa espontánea.

Su lenguaje combina crónica, literatura y testimonio. La prosa fluye con ritmo oral y tono urgente. El lector percibe la intensidad del combate y la angustia de la ciudad.

Ese estilo genera una lectura vívida y cercana.

El libro también funciona como memoria colectiva. Prieto invita a recordar 1847 como una lección de unidad y resistencia.

Su relato, aunque doloroso, busca despertar conciencia histórica. La obra sostiene que la dignidad nacional persiste incluso en la derrota.

En conjunto, Los yanquis en México es una lectura fundamental. Resalta el valor humano frente a la adversidad. Conserva un espíritu patriótico sobrio y auténtico.

Y ofrece una visión profunda sobre la identidad mexicana y su capacidad de resistencia.

Guillermo Prieto

Fue un escritor, periodista y político mexicano del siglo XIX. Destacó por su prosa vibrante, su compromiso liberal y su defensa del pueblo. Participó activamente en procesos históricos como la Reforma y acompañó a Juárez en momentos decisivos.

Su obra combina crónica, memoria y literatura, y lo consolidó como una voz fundamental de la identidad nacional. Su estilo directo y emotivo lo convirtió en cronista insustituible de la vida política y social de su tiempo.

Colección Vientos del Pueblo

La Colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica es una serie de libros breves y accesibles que reúne literatura universal, literatura mexicana, relato histórico, periodismo narrativo y divulgación científica.

Con el propósito de acercar la lectura a todo público mediante ediciones económicas y cuidadosamente ilustradas.

La colección cuenta con más de 90 títulos disponibles, lo que muestra la amplitud y crecimiento constante de la colección.

Para disfrutar lecturas gratuitas de Vientos del Pueblo, te invitamos a visitar el portal de lectura libre del FCE, que periódicamente comparte títulos digitales abiertos al público.