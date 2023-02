Luisito Comunica responde a haters; «nadie me pagó por hablar del AIFA»

El influencer y youtuber mexicano, Luisito Comunica, aseguró que simplemente dio sus impresiones personales de lo que vio al usar el AIFA.

RegeneraciónMx, 19 de febrero de 2023. No pasó ni un día para que los medios afines a la oposición y la misma oposición se lanzaran en contra del influencer y youtuber mexicano, Luisito Comunica por reconocer al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ahora, el creador de contenido les respondió.

A través de sus redes sociales, el youtuber habló sobre la serie de críticas que ha recibido en los últimos días por su video y reiteró que no recibió dinero por hacer dicho vlog.

Ante la constante forma en que la oposición en el país al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se lanza contra quien hable bien de lo que se hace, Luisito Comunica destacó que «simplemente uno va por la vida y opina cosas buenas y cosas malas».

De acuerdo con lo comentado por el influencer, se ahorró más de 30,000 mil pesos al elegir salir de este aeropuerto ubicado en el Estado de México rumbo a Cancún.

«Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional, por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos; estos mismos vuelos saliendo del nuevo aeropuerto me están costando algo así como 7 mil pesos», mencionó Lusito Comunica.