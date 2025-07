Manifiesto en defensa de derechos de migrantes en EE.UU

Carta entregada a la Casa Blanca donde rechazan las acciones violentas en contra de migrantes y defensores de derechos en EE.UU

Regeneración, 1 de julio de 2025. Individuos y organizaciones de al menos 6 naciones de América manifiestan su rechazo a las políticas contra migrantes en EE.UU.

Se trata de un documento entregado en el Capitolio y donde se asienta se trata de grupos comprometidos por la justicia y la dignidad de migrantes.

EE.UU y migrantes

Cabe destacar que se trata de una carta dirigida a la administración Trump.

«Las organizaciones e individuos firmantes expresamos rechazo a las acciones violentas del Gobierno de los EE.UU, por medio del Departamento de Seguridad Nacional…».

» en contra de la población migrante y en contra de aquellos que defienden sus derechos».

Seguidamente precisan que se trata de un conjunto de agresiones que incluye criminalización y persecución.

«Sin ningún respeto a sus derechos migratorios, civiles ni humanos, personas migrantes que hasta hace dos semanas contaban con protección migratoria hoy están siendo perseguidas como criminales.»

E incluso, destacan «detenidas bajo engaños, dentro y fuera de las cortes de migración, separando familias y aterrorizando a toda la población.

Al tiempo que las organizaciones y personas firmantes piden detener las acciones, mismas que afectan a los más vulnerables.

«El Gobierno de EE. UU debe detener estas acciones de forma inmediata y dedicarse a asegurar el respeto a los derechos de todas las personas, particularmente de las más vulnerables».

Migrantes EE.UU

La misiva destaca asimismo, los injustificados ataques a una nación creada, precisamente, por migrantes.

«En un país fundado y sostenido por migrantes, estas medidas, bajo el pretexto de la seguridad nacional, le dan la espalda a quienes son la columna vertebral de la economía del país».

Asimismo ,»reflejan el uso de la violencia y el racismo como el sello de una administración que opera en contra de los principios democráticos más básicos».

«Continuar con estas acciones abrirá una brecha que dividirá y dañará irreparablemente la relación entre las comunidades migrantes, sus familias y sus países de origen…»

«… con el Gobierno de los Estados Unidos y no representa la voluntad de la mayoría del país».

Voces firmantes

Cabe destacar que se trata de un documento avalado por más de 300 personas y organizaciones comprometidas con la justicia, la dignidad y los derechos de los migrantes.

Entre ellos las Co-Redes Negras por la Paz y la Justicia (MPPJ), Plataforma Constituyente de Pueblos Indígenas y Nativos (MPPJ); Mesa Redonda binacional de Migración y Derechos Humanos.

Red de Redes de sobrevivientes de Violencia Armada

En tanto que por firma CANADA: Black Lives Matter–YYC, GUATEMALA: Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (CIPRODENI).

HONDURAS: Organización Fraternal Negra de Honduras

MEXICO: ALDEA, Americas Program AMERICAS.ORG; Afropoderosas y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Además de Casas Tochan, Nyahbinghi México y Tecmilco.

Por otra parte los Centros de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI), de Atención al Migrante Exodus; de Estudios Afromexicanos Tembembe.

Además, el centro de Estudios Ecuménicos A.C. y de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Comunidad Afromexicana de Temixco, Morelos. Cuerpo académico Procesos Transnacionales y Migración BUAP CA 230.

Desaparecidos justicia A.C. Querétaro, Hospitalidad y Solidaridad, A.C.; Huella Negra.

Iniciativa Ciudadana región Puebla, Instituto RIA LV Acompañamiento y Arte por los Derechos de las Mujeres, A.C. (Las Vanders); entre otros.

Desde luego, Padres y Madres de Ayotzinapa, SERAPAZ, así como los prestigiados Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).

COLOMBIA

Grupo de investigación y Editorial Kavilando / Red InterUniversitaria por la Paz.

Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos Justica Racial

ESTADOS UNIDOS

Alianza Migrante (Migrant Alliance), Black Lives Matter–South Bend, Change the Ref, Consejo de Pueblos Originarios, Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas.

Asimismo, Friends of Latin America, Fundación Avina, Global Exchange, Hacer las Paces, Lila LGBTQ Inc., Migrant and Minorities Alliance y Mexico Solidarity Project.

National Lawyers’ Guild- SF Bay Area chapter, Newtown Alliance, North American Indigenous Center of the New York.