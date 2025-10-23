Marco Rubio advierte contra la anexión de Cisjordania

Parlamento de Israel avanza en la anexión de Cisjordania. Vicepresidente JD Vance estuvo recientemente en Israel

Regeneración, 23 de octubre 2025– El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo que una iniciativa del parlamento israelí para anexar la Cisjordania ocupada amenazaría el plan de Washington de poner fin al conflicto en Gaza.

🚨Profilo: U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives in Tel Aviv to press President Trump’s Comprehensive Plan to End the Conflict in Gaza. He’s warning Israel against actions like West Bank annexation that could derail the fragile ceasefire and emphasizing the Trump… pic.twitter.com/QQyG1xHQVN — Kingsley Chukwuka (@profilopolitics) October 23, 2025

Viaje diplomático

«Eso no es algo que podamos apoyar en este momento», dijo Marco Rubio.

Esto, antes de partir hacia Israel como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para apuntalar un frágil acuerdo de alto el fuego.

Previamente, políticos israelíes de extrema derecha aprobaron de modo preliminar un proyecto de ley que otorga a Israel autoridad para anexar Cisjordania.

Vice President JD Vance concluded his Israel trip Thursday by saying that Israel’s “symbolic vote to annex the West Bank was a little insulting and does not align with the Trump administration’s aims for peace.



READ MORE: https://t.co/aSTobOwRJ3 #jdvance #israel #gaza… pic.twitter.com/eCN7zNfv9W — The National Desk (@TND) October 23, 2025

Al final de su viaje a Israel, J. D. Vance dijo: «Si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y, personalmente, me siento insultado».

«Cisjordania no será anexada por Israel.

La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel.

Política

Esa seguirá siendo nuestra política. Si la gente quiere emitir votos simbólicos, puede hacerlo. Pero, desde luego, no nos gustó», concluyó Vance.

Los palestinos reclaman Cisjordania -ocupada por Israel desde 1967- como parte de un anhelado estado independiente.

El año pasado, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, declaró que la ocupación israelí era ilegal según el derecho internacional.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha hablado anteriormente a favor de la anexión de tierras de Cisjordania.

Sin embargo, no ha avanzado en ello por al riesgo de distanciarse de Estados Unidos (el aliado más importante de Israel);

Y de los países árabes que han construido relaciones con Israel después de décadas de enemistad.

Anexión

Los ultranacionalistas de la coalición gobernante de Netanyahu han pedido repetidamente que Israel anexe Cisjordania por completo;

Aunque el proyecto de ley fue presentado por parlamentarios ajenos al gobierno.

El proyecto de ley fue aprobado por 25 votos a favor y 24 en contra.

No está claro si cuenta con el apoyo necesario para obtener la mayoría en la Knesset (parlamento) de 120 escaños.

Aún así, existen maneras en que el primer ministro puede retrasarlo o derrotarlo.

El proyecto será ahora discutido por el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset y tendría que pasar tres lecturas más para convertirse en ley.

Condena

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó la decisión, afirmando que Israel no tendría soberanía sobre tierras palestinas.

Israel ha construido alrededor de 160 asentamientos que albergan a 700.000 judíos durante su ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este.

Se estima que 3,3 millones de palestinos viven junto a ellos.

Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, una postura respaldada por una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia el año pasado.

Al abordar el avión hacia Israel, Rubio dijo que la anexión sería «contraproducente» y «amenazante» para el acuerdo de paz, reiterando la oposición de Estados Unidos a la anexión .

Su visita se produce poco después de los viajes de Vance y dos enviados especiales de Estados Unidos.

Plan de 20 puntos

Mientras, la administración Trump intenta impulsar el inicio de las conversaciones sobre la segunda fase crítica de su plan de paz de 20 puntos para Gaza .

La primera fase, que incluye un alto el fuego, la retirada parcial de las fuerzas israelíes y un flujo de ayuda, entró en vigor a principios de este mes.

Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar el acuerdo debido a incidentes mortales, pero hasta ahora éste se ha mantenido.

Desde el anuncio del alto al fuego, al menos 100 palestinos han sido asesinados por ataques israelíes.

Rubio expresó un optimismo similar al de Vance respecto de preservar el alto el fuego.

«Todos los días habrá amenazas, pero en realidad creo que vamos adelantados en cuanto a lograrlo.

El hecho de que hayamos superado este fin de semana es una buena señal», dijo.

La segunda fase del plan de paz implicaría el establecimiento de un gobierno interino en Gaza;

El despliegue de una fuerza de estabilización internacional; la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás.

Más de 68.000 palestinos han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamás, cuyas cifras la ONU considera fiables.