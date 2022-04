Mariana Rodríguez pide no ser juzgada por su posición social; usuarios la destrozan

No @marianardzcant, tú no corres el mismo peligro que corremos todas. Tú tienes guardaespaldas que darían su vida por la tuya, yo sólo tengo un gas pimienta.

No voy a simpatizar contigo, ni a mostrar sororidad, porque tú no lo haz hecho. #Nuevolandia #MarianaRodriguez pic.twitter.com/yg1RS1sO8n