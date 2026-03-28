ONU busca mecanismo para garantizar tránsito en Ormuz

Riesgo de generar efectos en cadena que afecten a las necesidades humanitarias y a la producción agrícola en los próximos meses: ONU

Regeneración, 27 de marzo de 2026. La secretaría general de Naciones Unidas lanzó un grupo de trabajo para buscar un mecanismo de tránsito en Ormuz y prevenir catástrofes.

Cabe destacar que se trata de la articulación de diversas agencias ONU, encabezadas por el titular de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Se trata de Jorge Moreira da Silva jefe de dicha oficina.

Señal

Y es que el propio Moreira hizo el anuncio en redes sociales al señalar que la designación busca garantizar el ordenado tránsito por el estrecho de Ormuz

«El Secretario General de la ONU anunció hoy la creación de un Grupo de Trabajo que tengo el gran honor de coordinar».

«Su objetivo es desarrollar un mecanismo que garantice un tránsito marítimo seguro, ordenado y predecible con fines humanitarios a través del Estrecho de Ormuz.

Al tiempo que indica que el Grupo de Trabajo incluye a UNCTAD, Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.

Así como la UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, junto con la Organización Marítima Internacional (MOHQ).

Además de diversas agencias, se incluye a la Cámara Internacional del Comercio (ICCWBO).

Declaración

«Las interrupciones en el comercio marítimo a través del estrecho de Ormuz corren el riesgo de generar efectos en cadena que afecten a las necesidades humanitarias y a la producción agrícola en los próximos meses».

Así declaró Moreira al explicar las motivaciones de la convocatorio que se describe como respuesta ante las emergencias por el cierre del estrecho de Ormuz.

Señala

The UN Secretary General announced today the creation of a Task Force which I am very honoured to coordinate. It is for the development of a Mechanism to have safe, orderly, and predictable maritime transit for humanitarian purposes through the Strait of Hormuz.



This Task Force… — Jorge Moreira da Silva (@UNOPS_Chief) March 27, 2026

«Nuestro objetivo es facilitar el comercio de fertilizantes comerciales y el movimiento de materias primas relacionadas. Estamos preparados para apoyar esta operación vital».

Seguidamente acusa la posibilidad real de una crisis humanitaria masiva en diversas partes del orbe.

«Es urgente prevenir una crisis humanitaria masiva en Oriente Medio y más allá, incluyendo África y Asia, países que dependen de la importación de fertilizantes», apunta.

Trump

¡Tienen que abrir el Estrecho de Trump! Quiero decir, HORMUZ. Disculpe. Lo siento mucho. Qué error tan terrible. ¡HAGAN QUE SUCEDA

Reciente confusión de Donald Trump, quien hace apenas unas horas se refirió accidentalmente al «Estrecho de Trump» durante un evento.

El Estrecho de Ormuz permanece bajo un bloqueo parcial de facto por parte de Irán.

El régimen iraní afirma que el paso está abierto para buques «no hostiles» y países aliados como China, Rusia e India.

Como se sabe, ha prohibido explícitamente el tránsito de embarcaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel.

La crisis ha provocado que el tráfico marítimo caiga casi a cero para las potencias occidentales, dejando a unos 20 mil marineros a la deriva.

Además, disparando los precios del petróleo por encima de los $120 dólares por barril.

El presidente Trump anunció recientemente una extensión del plazo para que Irán reabra totalmente el estrecho.

Como se sabe la nueva fecha límite es el lunes 6 de abril de 2026; de lo contrario, ha amenazado con ataques directos a instalaciones energéticas iraníes.