Merz: Asegurar Estrecho de Ormuz con Grupo Internacional

Friedrich Merz impulsa la creación de un grupo de contacto internacional para garantizar la navegación segura en Ormuz post-conflicto

Regeneración, 30 de marzo de 2026.– El canciller alemán Friedrich Merz planteó esta semana la creación de un grupo de contacto internacional clave. El objetivo es coordinar los esfuerzos de seguridad necesarios para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

Esta propuesta entraría en vigor una vez que las condiciones actuales de guerra en Irán permitan avanzar. Merz confirmó que «Alemania por supuesto estará dispuesta hacer su aportación para asegurar la navegación» cuando sea posible.

El mandatario alemán detalló que existen propuestas amplias para organizar esta coalición de países con voluntad política clara. La coordinación entre naciones es fundamental para lograr resultados efectivos en la protección de las rutas comerciales globales.

El canciller subrayó que Alemania busca participar activamente junto a otros aliados interesados en la paz regional. «Quiero proponer que lo hagamos en el marco de un grupo de contacto internacional», señaló Merz.

Estrecho de Ormuz

Impacto directo en Europa

La guerra actual entre Estados Unidos e Israel contra Irán genera repercusiones económicas mundiales muy preocupantes. Merz advirtió que el conflicto armado afecta profundamente la vida cotidiana de los ciudadanos alemanes actualmente.

El aumento constante en los precios de la gasolina y la energía presiona fuertemente a toda Europa. El canciller explicó que «si la guerra se extiende y se convierte en un conflicto regional» las consecuencias serán graves.

Alemania ha tenido que reforzar medidas de seguridad en sinagogas y comunidades judías debido a la tensión internacional. El conflicto impacta directamente en la estabilidad de los mercados europeos y en la seguridad pública interna.

La reconstrucción de Siria se presenta ahora como un factor estratégico aún más importante para la región. Las autoridades alemanas observan con enorme preocupación la evolución de estos enfrentamientos armados en el Oriente Próximo.

Presidente sirio Ahmed al Sharaa

Posición de Siria ante el conflicto

El presidente sirio Ahmed al Sharaa expresó su profunda preocupación por la escalada violenta en el Golfo. Condenó enérgicamente los ataques realizados por Irán contra las naciones árabes vecinas en la zona conflictiva actual.

Al Sharaa afirmó que estos ataques buscan saldar cuentas viejas sin justificación alguna para los países afectados. El mandatario sirio reiteró que «no necesitamos una guerra para darnos cuenta de que Siria es una vía».

Siria resalta su importancia geopolítica como una ruta terrestre segura para las cadenas de suministro mundiales. El presidente destacó que el territorio sirio funciona como una conexión natural entre los mercados de Oriente y Occidente.

Considera necesario promover la diversificación de rutas comerciales para evitar depender exclusivamente de un solo corredor marítimo. «Siempre debe haber más de una opción», afirmó Al Sharaa sobre la necesidad de rutas terrestres estables.

Necesidad de diversificación logística

La visión estratégica siria pone el énfasis en la geografía como una ventaja para la seguridad energética global. Ante el cierre de pasos marítimos, las alternativas terrestres cobran una relevancia inesperada para las potencias mundiales.

El presidente Al Sharaa busca posicionar a Siria como un actor clave en la logística internacional post-conflicto. La cooperación internacional será el pilar para reconstruir las cadenas de suministro dañadas por los bombardeos actuales.

La propuesta de Merz y el enfoque sirio sugieren una nueva arquitectura de seguridad para el suministro de energía. Alemania apuesta por una coordinación multilateral robusta para neutralizar las amenazas sobre el vital estrecho de Ormuz.

Los próximos meses serán decisivos para determinar el éxito de estas iniciativas diplomáticas ante la guerra abierta. El canciller alemán reiteró su compromiso de «lograr la mejor coordinación posible entre los Estados» en esta materia.