Semana Santa Iztapalapa: Seguridad para 2 millones de Personas

Clara Brugada presenta el despliegue de seguridad para la 183 Representación de Cristo en Iztapalapa, ahora como Patrimonio de la Humanidad

Regeneración, 30 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el operativo para la 183 Representación de Cristo en la demarcación de Iztapalapa. Esta edición destaca por ser la primera tras recibir el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La mandataria afirmó que este evento posiciona a la capital como un referente cultural de enorme relevancia a nivel global. El gobierno local brindará apoyo total en logística, salud y protección civil para recibir a cerca de 2 millones de visitantes.

“Este reconocimiento coloca a Iztapalapa como una de las manifestaciones culturales más importantes del mundo”, aseguró la funcionaria en conferencia. Brugada resaltó que la tradición de los Ocho Barrios mantiene viva una identidad comunitaria profunda que ha trascendido muchas generaciones.

El despliegue buscará garantizar que todas las expresiones religiosas se lleven a cabo de la mejor manera posible para los asistentes. La Jefa de Gobierno destacó el esfuerzo colectivo de los habitantes para mantener vigente esta celebración histórica con total seguridad.

Despliegue policial masivo para la seguridad ciudadana

El secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, detalló que utilizarán 9 mil 188 policías para resguardar la integridad de todos los presentes. El plan operativo incluye el apoyo de 549 vehículos oficiales y sobrevuelos permanentes de tres helicópteros del agrupamiento Cóndores.

Las autoridades buscan garantizar que las actividades se desarrollen sin incidentes violentos o emergencias médicas durante toda la festividad. También participarán mil 500 elementos de la Policía Auxiliar en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia en los barrios.

“Tendremos presencia permanente desde el inicio de las actividades y hasta el 4 de abril para garantizar la mejor seguridad posible”, indicó. El viernes de Viacrucis será la jornada con mayor fuerza operativa al sumar más de 3 mil efectivos desplegados.

Habrá cortes de circulación estratégicos para facilitar la movilidad tanto de los peatones como de los vehículos de emergencia. Se recomienda a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas para evitar afectaciones importantes en la calzada Ermita.

Mensaje de paz ante las tensiones globales

Clara Brugada enfatizó que este evento masivo ocurre en un contexto internacional complejo debido a diversos conflictos bélicos y sociales. La representación enviará un mensaje de esfuerzo colectivo, resistencia y solidaridad desde los barrios originarios hacia el resto del planeta.

El gobierno capitalino considera que la cultura es una herramienta fundamental para promover la paz y la cohesión social. La festividad reafirma el compromiso de la Ciudad de México con la armonía y la sana convivencia entre ciudadanos.

“En medio de la guerra, aquí se llevará a cabo una gran representación con un mensaje de paz para todo el mundo”, declaró. La funcionaria subrayó que la alcaldía Iztapalapa exhibe nuevamente una cultura activa y dinámica que ha logrado traspasar las fronteras.

El objetivo es que la solidaridad de los pueblos sea el eje central de esta tradición tan esperada por todos. Esta celebración es un símbolo de identidad que nos une como sociedad en momentos de grandes retos mundiales.

Inversión urbana y expectativas de derrama económica

La alcaldesa Aleida Alavez informó sobre una inversión de 22 millones de pesos para rehabilitar el entorno urbano de los barrios. Los trabajos incluyeron la pintura de fachadas, reparación de luminarias y señalización especial de las calles que integran el patrimonio mundial.

Se espera que la festividad genere una derrama económica de 250 millones de pesos para beneficio directo de los comerciantes. El operativo también contará con 5 mil trabajadores de limpieza para mantener calles cuidadas durante todo el recorrido procesional.

“Esperamos que esta celebración atraiga a más población y logremos una derrama económica de 250 millones de pesos en total”, explicó. El gobierno instaló un puesto de mando con todas las instituciones de seguridad para el monitoreo permanente de la zona.

Se han dispuesto puestos de hidratación y atención médica a lo largo de los 8.7 kilómetros de recorrido. El presidente del comité organizador agradeció el apoyo gubernamental para consolidar esta representación como un orgullo para todo México.