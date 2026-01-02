México Bajo Cero: Sigue el Frío en Gran Parte del País

El SMN advierte temperaturas de hasta -10 °C y heladas en 15 estados. Mientras el norte se México se congela en el sur ventoleras

Regeneración, 2 de enero de 2025.– El año empieza y el clima no da tregua. Hoy, la naturaleza nos recuerda nuestra vulnerabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) soltó el reporte matutino. Prepárense, porque se mantendrá el ambiente frío a muy frío.

🥶 ¡Abrígate bien! continuarán las bajas #Temperaturas en gran parte del territorio nacional. pic.twitter.com/4ruiQXWLQc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 2, 2026

El mapa del frío extremo

La Mesa del Norte y la Central amanecieron bajo cero. En las sierras de Chihuahua y Durango el termómetro marcó de -10 a -5 °C.

Otros trece estados sufrieron mínimas de -5 a 0 °C esta madrugada. Así se sintió en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para esta tarde se pronostican #Lluvias y #Chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de #México.



Consulta el #Pronóstico a 96 horas en⬇️https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/OTEHPWNCK6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 2, 2026

Vientos que derriban muros

No solo es el frío, también el aire pega duro. El SMN reportó rachas de 40 a 60 km/h en el norte y sur. Estas ráfagas «podrían derribar árboles y anuncios publicitarios», señaló la institución oficial.

En el Golfo de Tehuantepec el viento es de componente norte. Mientras, en Tamaulipas y Veracruz, sopla viento del sur.

La visibilidad puede baja por bancos de niebla en carreteras. Manejen con cuidado, la infraestructura no siempre nos protege.

El contraste de la humedad

La humedad del Pacífico trae lluvias a zonas específicas. Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas esperan intervalos de chubascos. Son acumulados de 5 a 25 mm que refrescan, pero complican.

Por otro lado, una circulación anticiclónica despeja el cielo en el resto del país. Menos nubes significan mañanas más gélidas, así que a taparse.

Lo que viene: El nuevo frente frío

La tregua será breve, así que no se confíen. El SMN ya vigila un nuevo frente frío. Este ingresará por el noroeste entre el domingo 4 y lunes 5.

Sábado

De las 08:00 horas del sábado 03 a las 08:00 horas del domingo 04 de enero de 2026.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y sin probabilidad de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional.

☀️ Te invitamos a consultar el #Pronóstico de #Temperaturas máximas para este día en el territorio nacional. pic.twitter.com/aDs47cWXbS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 2, 2026

Además, manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

A su vez, se prevé el ingreso de un frente frío sobre el norte y noreste de México, ocasionando un descenso de la temperatura en dichas regiones.

Simultáneamente, un segundo frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, se combinará con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos en Baja California.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima y Chiapas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California Sur y costa de Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (istmo).

Incluso, -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Nota: Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.