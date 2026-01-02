Pedro Inzunza, “El Señor de la Silla”, detenido en Culiacán

El segundo en poder en el cártel de “El Chapo Isidro”, y padre de “El Pichón” fue detenido en las últimas horas del 2025

Regeneración, 2 de enero 2026– Durante la tarde del miércoles 31 de diciembre, fue detenido Pedro Inzunza Noriega, apodado “El Sagitario” o “El Señor de la Silla”, quien es reconocido como un operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como El Chapo Isidro.

📰 Culiacán, Sinaloa: Tras un operativo coordinado entre la Marina, la SSPC y la FGR, fue detenido Pedro Inzunza Noriega, conocido como "El Señor de la Silla" o "Sagitario" 🚔⚖️, junto con tres personas más, asegurando armas de fuego y diversas cantidades de drogas 💥💊🔫.… pic.twitter.com/WMoYJ1tsOv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 2, 2026

Captura

Autoridades federales confirmaron la captura del criminal, quien ya había sido señalado por las autoridades estadounidenses como narcoterrorista.

La operación de detención tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa.

Inzunza Noriega supuestamente ocupaba el puesto de segundo al mando en el cártel liderado por El Chapo Isidro, quien tomó el control operativo del Cártel de los Beltrán Leyva.

Esta detención está relacionada con los operativos que los medios locales mencionaron en la tarde del 31 de diciembre en la colonia La Guadalupe de la capital de Sinaloa.

Operativo

La captura fue resultado de un operativo en el que participaron unidades de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Estas fuerzas trabajaron en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante este operativo, las autoridades lograron detener a “Sagitario”, también conocido como “El Señor de la Silla”, junto con otros tres individuos.

Al llevar a cabo la orden de aprehensión, los agentes incautaron armas y cantidades importantes de drogas.

Investigaciones

Las investigaciones indican que este grupo delictivo está relacionado con la producción y distribución de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

En el año 2025, Inzunza cobró notoriedad ya que las autoridades estadounidenses lo vincularon a su hijo recientemente fallecido:

Pedro Inzunza Coronel, apodado “El Pichón”.

Ambos fueron catalogados como narcoterroristas debido a su supuesto apoyo material al terrorismo y al narcotráfico.

Estructura operativa

La captura de «El Sagitario» podría afectar la estructura operativa del grupo.

Informes oficiales lo describen como uno de los principales responsables en la organización de actividades ilegales en la región.

Hasta ahora no se han divulgado los nombres de las otras tres personas arrestadas junto a Inzunza.

Las indagaciones de autoridades estadounidenses y mexicanas lo relacionan con la gestión de laboratorios de drogas sintéticas de gran capacidad.

Red transnacional

SINALOA🔴 | En la colonia Guadalupe de Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo la detención de importantes personajes del n@rco



Detienen a Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, operador de la facción del C@rtel de S1n@lo@ encabezada por “El Ch@po 1s1dro” pic.twitter.com/x7Bg0S2yI7 — Foro Militar México (@foro_militar) January 1, 2026

Así como con una red transnacional presente en países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Estados Unidos.

De acuerdo con Estados Unidos, “El Sagitario” trabaja de cerca con “El Músico” para el tráfico de cargamentos marítimos de cocaína y maneja las fuentes de provisiones.

Sobre “El Sagitario” pesan acusaciones formales por narcotráfico y lavado de dinero en una corte de Estados Unidos, bajo el Caso 25cr1505.

Identificado por las autoridades como Pedro Inzunza Coronel, «El Pichón» era hijo de Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla”.

Pieza clave

Se le consideraba una pieza clave dentro de la organización de los Beltrán Leyva.

Nacido en Guasave, Sinaloa, fue visto como el principal heredero de la estructura criminal dirigida por su padre.

Su fallecimiento a manos de las autoridades mexicanas fue un gran golpe para la estructura familiar y la red de operaciones transnacionales encabezada por los Inzunza.

Sagitario y Pichón están conectados con el mayor decomiso de fentanilo en la historia de México, que ocurrió en diciembre de 2024.

En ese momento, las autoridades informaron que las mercancías pesaban más de una tonelada y su valor podría superar los 400 millones de dólares.