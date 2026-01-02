Rusia Exige a EE. UU. Frenar Cacería de Petrolero en el Mar

Moscú denuncia persecución de EE. UU. contra el buque Bella 1. La tensión crece en alta mar mientras el petróleo desafía sanciones

Regeneración, 2 de enero de 2025.– La tensión sube por un buque en fuga en el Océano Atlántico, la persecución por parte de la Guardia Costera de EE.UU

Rusia entregó una petición diplomática formal al Departamento de Estado. El Kremlin exige que detengan la persecución del buque Bella 1.

🇷🇺 RUSIA PIDIÓ A EE.UU. DETENER PERSECUCIÓN DE PETROLERO VENEZOLANO



Rusia pidió a Estados Unidos que detenga la persecución de un petrolero que se dirigía a Venezuela y que ahora estaría huyendo de la Guardia Costera estadounidense en el Océano Atlántico, informó el New York… pic.twitter.com/uGpJD6IKjE — Andrés Repetto (@andresrepetto) January 2, 2026

Cacería en el Atlántico: el caso del Bella 1

Este barco navegaba hacia Venezuela para recoger crudo cuando la Guardia Costera estadounidense intentó abordarlo.

Las fuerzas gringas llevan casi 14 días rastreando la nave. Según ellos, el petrolero es un «buque apátrida» y tienen una orden de incautación. Pero la tripulación no se dejó y huyó hacia aguas profundas.

🇺🇸🇷🇺🇮🇷🇻🇪 | El ejército de Estados Unidos está rastreando un petrolero con bandera rusa que salió de Irán y se dirige a Venezuela. pic.twitter.com/M6DgwssldU — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) December 30, 2025

«Bajo autoridad rusa»: la defensa del barco

Para protegerse del acoso, el Bella 1 ahora se identifica como Marinera, con puerto en Sochi. La tripulación incluso pintó una bandera rusa en el costado del casco. Informaron por radio que ahora navegan bajo soberanía de Moscú.

Sin embargo, un funcionario de EE. UU. insiste en que el barco es ilegal. Afirman que el registro de bandera fue «de un día para otro» y no es válido.

«El gobierno de Trump aún considera al petrolero apátrida», declaró una fuente anónima bajo condición de confidencialidad.

🚨 JALÓN DE OREJAS DE RUSIA A ESTADOS UNIDOS POR ROBARSE EL PETRÓLEO DE VENEZUELA



Exige el Ministro Lavrov exige que EU explique en qué hechos se basó para detener un buque petrolero cerca de Venezuela… pic.twitter.com/lyFmnxFgus — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) December 11, 2025

Bloqueo y soberanía: el fondo del conflicto

Esto no es justicia, es un «cuasi bloqueo» energético contra el pueblo venezolano. Trump quiere asfixiar la economía de Nicolás Maduro robando sus barcos. Hasta ahora, Estados Unidos ya tomó posesión de otros dos petroleros en el Caribe.

La movida rusa complica las cosas para el magnate de Florida. David Tannenbaum, exresponsable del Departamento del Tesoro, duda de la validez del registro ruso. Mientras tanto, Maduro ordenó a la Armada venezolana escoltar sus exportaciones.

Rusia se suma a China en el apoyo a Venezuela y la condena contra EE. UU. por ataques en el Caribe



Rusia condenó los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela con el bloque petrolero del pais careibeño y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías… pic.twitter.com/39w8kO21eD — DW Español (@dw_espanol) December 25, 2025

¿Paz o más guerra?

Es curioso que esto pase mientras Trump presume buscar la paz en Ucrania. La soberanía de los pueblos no debería ser una moneda de cambio en Mar-a-Lago. Si el acoso sigue, podríamos ver un enfrentamiento armado en alta mar.

Rusia ya reafirmó su «total apoyo y solidaridad con los dirigentes y el pueblo de Venezuela». El Bella 1 es hoy el símbolo de una resistencia contra el control global del petróleo.