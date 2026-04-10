México-Cuba: Diplomática Destaca Solidaridad en la UNAM

La ministra consejera de la Embajada de Cuba, Onesis Bolaño, agradece a estudiantes del CCH Sur el apoyo mexicano.

Regeneración, 9 de abril de 2026.– La ministra consejera de Cuba visitó las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur. Onesis Bolaño Prada entabló un diálogo directo con la comunidad estudiantil de la UNAM.

El evento resaltó los profundos vínculos históricos y culturales entre ambas naciones. Los jóvenes escucharon sobre la situación actual que atraviesa la isla caribeña.

La diplomática agradeció formalmente el respaldo moral recibido por parte de la sociedad civil mexicana. “Agradecemos profundamente el apoyo moral y material”, expresó la funcionaria ante los asistentes.

También destacó que la ayuda del gobierno mexicano ha sido fundamental para su pueblo. El encuentro buscó fortalecer la fraternidad entre las juventudes de ambos países.

Resistencia ante la crisis energética

El pueblo cubano enfrenta un cerco energético que impacta directamente en su vida cotidiana. Esta situación limita servicios básicos como el transporte público y la red eléctrica.

También se ven afectados los sistemas de salud y la alimentación nacional. La funcionaria denunció que estas medidas son aplicadas de forma unilateral por potencias externas.

Cuba ha resistido estas presiones económicas y militares durante más de seis décadas continuas. El pueblo está decidido a defender su soberanía nacional a pesar de las carencias.

“No la vamos a entregar, porque tenemos el derecho a decidir”, enfatizó la ministra consejera. La voluntad ciudadana se mantiene firme para decidir libremente su propio destino político.

Cooperación médica y educativa bilateral

La solidaridad entre México y Cuba se manifiesta a través de una cooperación técnica desinteresada. Actualmente, más de tres mil médicos cubanos brindan sus servicios profesionales en territorio mexicano.

Además, medio millar de médicos mexicanos realizan estudios de especialidad en la isla. La diplomática definió esta relación como una colaboración fructífera y compartida.

Para Cuba, la solidaridad no consiste en entregar únicamente aquello que le sobra. Se trata de compartir recursos esenciales para mejorar el bienestar de ambas sociedades.

“Una muestra ha sido la presencia de médicos cubanos acá”, puntualizó Bolaño Prada durante su intervención. Este intercambio fortalece los sistemas públicos de salud en ambas regiones.

Solidaridad internacional y futuro joven

Los estudiantes cuestionaron cómo vive la juventud cubana bajo las actuales restricciones materiales. Los funcionarios explicaron que el apoyo internacional permite mitigar la falta de conectividad.

México figura como uno de los aliados más constantes en este proceso de ayuda. “Eso lo vamos a agradecer siempre”, señalaron los representantes de la embajada.

El evento concluyó con un mensaje de esperanza sobre la unidad latinoamericana. Se destacó la importancia de mantener canales abiertos para la cooperación educativa y social.

La ayuda enviada por México representa un alivio real para la población cubana. Las autoridades buscan consolidar una relación basada en el respeto mutuo.