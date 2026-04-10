Inhabilitan Túnel Clandestino en Sonora

Autoridades federales localizan un túnel de 79 metros en Nogales, Sonora. Cae Garduño Pérez, vinculado al grupo criminal Los Salazar

Regeneración, 9 de abril de 2026.– Fuerzas de seguridad localizaron un pasadizo subterráneo en la colonia Centro de Nogales. La estructura mide 79 metros de largo y tiene 4.5 metros de profundidad.

El hallazgo ocurrió muy cerca de la línea divisoria con Estados Unidos. Instituciones federales coordinaron este importante golpe contra el crimen organizado transfronterizo.

La Secretaría de Marina y la Guardia Nacional participaron en la inhabilitación del sitio. Una orden de cateo permitió el ingreso legal de los agentes al inmueble.

«La excavación formaba parte de una infraestructura subterránea» destinada a actividades ilícitas. Las autoridades mexicanas contaron con el apoyo logístico de corporaciones estatales.

Detención de objetivo prioritario

Durante la intervención detuvieron a Luis Fernando Garduño Pérez en el lugar. El sujeto está presuntamente vinculado con la organización criminal denominada «Los Salazar».

Realizaba labores de vigilancia y brindaba apoyo logístico para el tráfico humano. También se le relaciona con el contrabando de mercancías ilegales.

En el sitio se aseguraron 21 cartuchos útiles durante la inspección técnica. El implicado fue informado sobre sus derechos constitucionales de manera inmediata.

«Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público» para definir su situación jurídica. La fiscalía determinará la responsabilidad penal del detenido en los próximos días.

Características de la infraestructura

El túnel tenía una dirección clara hacia el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, la excavación no presentaba una salida habilitada al momento del hallazgo.

Estas estructuras son comunes en Nogales por la naturaleza del suelo fronterizo. Los grupos delictivos utilizan estos pasajes para evadir los controles migratorios.

La movilización policial incluyó la presencia de agentes federales en ambos países. Se reportó actividad de la DEA en la calle Internacional de Arizona.

«Este caso se suma a los múltiples túneles detectados en Nogales» recientemente. El inmueble quedó bajo resguardo policial y sellos oficiales de investigación.

Investigación y justicia penal

La Fiscalía General de la República integra actualmente la carpeta de investigación. Los peritos recolectaron evidencias adicionales dentro del pasillo subterráneo localizado.

Buscan identificar a más personas involucradas en la construcción de este túnel. El objetivo es desarticular las redes logísticas del grupo delictivo.

El combate a estas estructuras es una prioridad para la seguridad binacional. Los trabajos de inteligencia de gabinete permitieron ubicar con precisión el domicilio.

«Se continuará con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades» de otros cómplices. Este operativo refuerza la vigilancia en una de las zonas fronterizas más complejas.