México, el país de América Latina donde más creció la clase media

Banco Mundial: En México de 2028 a 2024 unos 12 millones de personas pasaron a la clase media. Además 13 millones dejaron de ser pobres

Regeneración, 19 de diciembre de 2025. Durante las Mañaneras del Pueblo, la presidenta Sheinbaum subrayó cifras del Banco Mundial que indican el crecimiento de la clase media.

Cabe destacar que las estadísticas y comentarios fueron presentados por el coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Mismo quien describió la reducción de la pobreza, el crecimiento de la clase media y el aumento a las ganancias de los sectores financieros y económicos.

México

Cabe destacar que Ramírez Cuevas indicó que las cifras son resultado de la política social y de la política económica de este gobierno.

Esto ya que el Banco Mundial en su último informe sobre pobreza y equidad, destaca que México y Brasil son los países donde más creció la clase media.

Subrayó que con AMLO y Sheinbaum se ha reducido la pobreza en más del 13 por ciento, «y eso es una reducción histórica».

«Pero aquí encontramos un dato también histórico, que es el aumento de la clase media como no se había dado nunca en nuestro país».

De acuerdo al Banco Mundial, considera que la clase media es aquellas personas que ganan más de 17 dólares, alrededor de 340 pesos al día.

Por otra parte, considera que son pobres las personas que tienen ingresos menores a 8.30 dólares, algo así como 166 pesos diarios.

«Entonces, esas son sus consideraciones técnicas para esta medición. Coincide totalmente con los datos del Inegi y con los que se tienen en las estadísticas nacionales».

De acuerdo con estos son datos del Banco Mundial, la pobreza en México, en 2018, estaba el 35.5 por ciento de la población por debajo del ingreso de los 166 pesos diarios; 17 dólares.

Sin embargo, en el 2024 solo el 21.7 por ciento de la población estaba en situación de pobreza.

Es decir, «hay una reducción del 13.6 por ciento, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, que coinciden con los datos del Inegi que considera que una reducción del 13.4 por ciento».

Subraya

«Aquí lo interesante que es el dato que no se conoce, que no se destaca y que queremos aquí dar a conocer a la opinión pública nacional, al pueblo de México y a la opinión pública internacional…

«…, en el sentido de que esta política económica y social también ha tenido beneficios en otros segmentos de la población…»

«…, y destacadamente el crecimiento de la clase media: que, según el Banco Mundial, pasó, en 2018, del 27.2 por ciento de la población al 39.6 por ciento..:»

«…, es decir, aumentó 12.4 por ciento la clase media en México».

Seguidamente recordó que por clase media se entiende aquellas personas que ganan más de 340 pesos, 17 dólares, y que están consideradas como que “no alcanzan a ser ricos”.

Pero, aclaró, «que tienen satisfechas todas sus necesidades, no tienen ningún tipo, digamos, de rezago social ni de vulneración social».

INEGI

A continuación, explicó que «para el Inegi, en la última medición, el 29% de la población es pobre, «pero viene de una consideración de que, en 2018, el 41.9 por ciento de la población se consideraba pobre».

Entonces, «esta reducción ha sido muy importante, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres».

«Y aquí 12 millones de mexicanos, de 2018 a 2024, pasaron a formar parte de la clase media», reveló.

Destacó entonces que la política de la 4T «no solo sacó de la pobreza a estos 13 millones de personas, sino también pudo, elevar las condiciones de vida de otro segmento de la población».

«… que hoy no tiene, , vulnerabilidades sociales; que puede, digamos, satisfacer sus necesidades, la canasta básica y sus necesidades familiares sin necesidad de ayudas sociales o de transferencias».

Esto también tiene como consecuencia el hecho de que esta política de haber invertido en la base de la pirámide.

México es el país de América Latina donde más ha crecido la clase media. 🇲🇽📈



De acuerdo con el @BancoMundial, el incremento fue del 12.4%, al pasar de 27.2% en 2018 a 39.6% en 2024. 🌐🤑



Lo anterior, se suma a uno de los logros más importantes de la #CuartaTransformación: los… pic.twitter.com/ipm5IRvSWl — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 19, 2025

Virtuosos

Entonces, subrayó ante Sheinbaum: «También ha tenido un resultado virtuoso en la economía. Es decir, han mejorado las ganancias de las empresas, han mejorado las ganancias de los bancos».

En fin, ha tenido «una consecuencia económica de todo positiva, y que aquí lo está constatando una instancia internacional, el Banco Mundial, no solo son datos nacionales».

Esto también cambia la imagen que se tiene de que solo la política de la Cuarta Transformación está enfocada a un sector de la población, el sector más vulnerable, el sector más pobre.

Aquí estamos viendo que la consecuencia es que favorece al conjunto de la sociedad y a todos los sectores, teniendo como resultado el aumento de la clase media de manera histórica.

Cruce

Aquí queremos destacar que en esta gráfica se muestra este cruce donde el sector de las personas que viven por debajo de la pobreza, por primera vez en la historia de México, son menos que la clase media.

«O dicho de otra manera: la clase media, por primera vez en México, el número de personas, el porcentaje de la población es mayor que el de la clase baja por mucho, por más de 12 puntos».

Entonces, esto es algo histórico.

Para aquellas personas, comentócratas, gente que no cree en lo que se está haciendo: pues aquí coinciden, tanto la estadística nacional como la del Banco Mundial.

A veces dicen que “se mueven las estadísticas nacionales para ajustarlas a los objetivos del gobierno”, y aquí se muestra cómo una instancia internacional, como el Banco Mundial.

La cual, constata que, «efectivamente: el aumento de la clase media, en este caso, y de la reducción de la pobreza, pues están de acuerdo en las proporciones de la estadística nacional».

Dato

Como resultado de la política social de la 4T, México es el país de A.L. donde más creció la clase media.

Bajó la pobreza 13.6% y aumentó la clase media 12.4%.

La clase media creció de 27.2% al 39.6%.

Buenas noticias para el pueblo de México y para el bienestar de todas y todos. pic.twitter.com/l8wgNcn7gp — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 19, 2025

Finalmente aclaró Ramírez Cuevas que en el caso del Inegi no mide la clase media, sino considera a la gente no vulnerable como parte de la estadística.

Esto es, el 42 por ciento de la población hoy en día no tiene problemas, digamos, económicos, puede satisfacer sus necesidades.

Y ahí está considerado un porcentaje muy pequeño de la gente más rica del país, pero que en el caso del Banco Mundial no considera.

Explicó que por eso hay una diferencia de 3 puntos, pero esa es la minoría de las personas que tienen mayores ingresos en nuestro país.

«Por eso, solo queríamos destacar y presentar estos datos, creemos que contribuyen al debate nacional sobre el modelo económico que está innovando en la Cuarta Transformación»

Así como «del mejoramiento del conjunto de la sociedad mexicana de acuerdo a esta política», precisó.