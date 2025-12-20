Operación Ataque Ojo de Halcón, venganza declarada contra ISIS

«Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo» en respuesta al ataque de ISIS contra EE.UU en Palmira

Regeneración, 19 de diciembre de 2025. En redes sociales destacan la Operación Ataque Ojo de Halcón por parte de fuerzas de EE.UU en Siria contra combatientes y posiciones de ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria).

Se trata de una operación que se describe como un acto implacable de venganza infinita.

«Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la OPERACIÓN ATAQUE OJO DE HALCÓN en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS…»

Earlier today, U.S. forces commenced OPERATION HAWKEYE STRIKE in Syria to eliminate ISIS fighters, infrastructure, and weapons sites in direct response to the attack on U.S. forces that occurred on December 13th in Palmyra, Syria.



This is not the beginning of a war — it is a…

«… en respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria.

Tras aclarar que se trata de una respuesta directa, lo expresivo de la declaración de venganza, no de operativo de guerra:

«Este no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza».

Y asentó:

«Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo».

«Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses —en cualquier parte del mundo—…

« pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad».

✈️💥#ULTIMAHORA ESTADOS UNIDOS lanza un ataque masivo contra objetivos del Estado Islámico, en Siria. El presidente Donald Trump, desde la Casa Blanca, ordenó la acometida en respuesta por la muerte en días pasados de tres estadounidenses, dos de ellos militares..



pic.twitter.com/IkeLynahRM

Seguidamente, la proclama de muerte del acta de venganza:

«Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo».

Comando

En tanto que el Comando Central de Estados Unidos publico en su página que se tras de acciones luego del ataque a las fuerzas estadounidenses y asociadas el sábado pasado.

Por, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) inició la Operación Hawkeye Strike a las 4 p. m. ET contra ISIS en Siria, el 19 de diciembre, por orden del Comandante en Jefe.

«Atacaron más de 70 objetivos en diversos puntos del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería».

«Las Fuerzas Armadas de Jordania también brindaron apoyo con aviones de combate».

«La operación empleó más de 100 municiones de precisión dirigidas a infraestructuras y emplazamientos de armas conocidos por el ISIS».

Objetivo

Se destaca que esta operación es crucial para evitar que ISIS inspire conspiraciones y «ataques terroristas contra el territorio estadounidense”, declaró el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

“Seguiremos persiguiendo sin descanso a los terroristas que buscan perjudicar a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región”.

CENTCOM forces launched fighter jets, attack helicopters and other assets to conduct the large-scale strike.

Al tiempo que se destaca que después del ataque del 13 de diciembre contra personal estadounidense y sirio, las fuerzas estadounidenses y asociadas llevaron a cabo 10 operaciones en Siria e Irak.

Mismas que resultaron en la muerte o detención de 23 operativos terroristas.

«Las fuerzas estadounidenses y sus socios en Siria han llevado a cabo más de 80 operaciones durante los últimos seis meses…

» para eliminar a terroristas que representan una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y de la región», indica el parte oficial del Comando.