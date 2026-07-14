México Envía 388 Toneladas de Ayuda Humanitaria a Venezuela

Dos buques de la Marina de México arribaron a Venezuela con 388 toneladas de ayuda humanitaria tras los sismos

Regeneración, 13 de julio de 2026.– El Gobierno de México consolidó un importante esfuerzo de solidaridad internacional con los pueblos hermanos de la región latinoamericana.

Dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México arribaron este lunes al puerto de La Guaira en Venezuela.

Las embarcaciones transportaron más de 388 toneladas de ayuda humanitaria destinada a las familias damnificadas por los sismos.

Los fuertes movimientos telúricos afectaron severamente a diversas comunidades venezolanas el pasado 24 de junio.

Frente a esta contingencia, la administración mexicana activó de inmediato sus protocolos de asistencia y rescate institucional en el extranjero.

Las unidades navales movilizadas fueron los buques de apoyo logístico ARM «Isla Holbox» y ARM «Huasteco».

El cargamento incluye toneladas de alimentos básicos, agua embotellada, medicamentos esenciales e insumos de higiene para la población.

Asimismo, la misión transportó cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para purificar mil litros de agua por hora cada una.

Estrategia de recuperación y despliegue de las brigadas

Por consiguiente, la Cancillería y las fuerzas armadas coordinaron las fases operativas para asegurar el éxito de la misión.

A través de un comunicado conjunto, las dependencias explicaron que la estrategia responde a un mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Las instituciones federales detallaron que el envío de insumos básicos busca fortalecer decididamente las capacidades locales de reconstrucción.

La acción gubernamental prioriza el bienestar de los sectores populares que sufrieron los mayores daños materiales por los sismos.

Con respecto al desarrollo de los trabajos técnicos, las autoridades mexicanas informaron que la emergencia inicial ya fue contenida.

En el informe oficial emitido por los portavoces de la Marina y de la SRE se destacó:

«Si bien la fase inmediata de atención a la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, las labores de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada».

Mediante estas acciones, el gobierno mexicano ratifica su compromiso histórico con la fraternidad y la soberanía de los pueblos.

Maniobras de desembarque y solidaridad de la sociedad

En este sentido, el personal militar mexicano comenzó a trabajar de manera inmediata al tocar tierra en el puerto.

La Secretaría de Marina dispuso el despliegue de 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada.

Los brigadistas mexicanos participan activamente en las complejas maniobras de desembarque y en la instalación de las potabilizadoras.

El contingente técnico operará en estrecha coordinación con las autoridades competentes del gobierno venezolano para agilizar las tareas.

Para finalizar la jornada humanitaria, el gobierno federal extendió un amplio reconocimiento a todos los sectores que colaboraron.

La recolección de los insumos médicos y víveres fue posible gracias a la participación solidaria de la sociedad civil.

Diversas fundaciones comunitarias, empresas socialmente responsables e instituciones públicas sumaron esfuerzos para hacer realidad este apoyo internacional.

Las autoridades concluyeron que la misión diplomática refleja que la unión latinoamericana es indispensable para superar los desastres naturales.