Trump Intensifica Bombardeos contra Irán e impone Peaje Marítimo Ilegal

La administración de Donald Trump ejecuta la cuarta noche de ataques contra Irán e impone un bloqueo con cobro de cuotas en Ormuz

Regeneración, 13 de julio de 2026.– La administración de los Estados Unidos reactivó de forma unilateral sus operaciones militares de carácter agresivo en Medio Oriente.

El mandatario Donald Trump notificó formalmente al Poder Legislativo el reinicio de las hostilidades armadas contra la nación persa.

Un reporte del diario The New York Times confirmó que las agresiones comenzaron formalmente desde el pasado 7 de julio.

Esta reactivación rompe un memorando de entendimiento diplomático firmado hace menos de tres semanas por ambos gobiernos.

Frente a esta grave situación, la Casa Blanca justificó las incursiones de sus tropas mediante un polémico documento oficial.

En la misiva enviada al Capitolio, el Ejecutivo estadounidense aseguró que ordenó «ataques defensivos contra objetivos dentro de Irán».

Esta decisión profundiza la añeja política de intervencionismo militar que caracteriza a los sectores ultraconservadores de Washington.

La ofensiva destruye los compromisos previos orientados a resolver todas las diferencias bilaterales a través del diálogo internacional.

Bloqueo económico y el control del estrecho de Ormuz

Por consiguiente, la estrategia imperialista de la potencia norteamericana sumó una nueva y severa sanción de carácter financiero.

El gobierno estadounidense anunció la imposición de un gravamen del 20 por ciento a las cargas comerciales.

La medida afectará directamente a todas las embarcaciones que transiten obligatoriamente por el estratégico estrecho de Ormuz.

Washington justificó este cobro ilegal bajo el argumento de financiar la seguridad de la navegación en la zona.

Aunado a esta presión impositiva, las fuerzas navales norteamericanas iniciaron el restablecimiento total del bloqueo portuario iraní.

En un abierto cambio de política, la Casa Blanca pretende cobrar a los barcos extranjeros por otorgarles paso seguro.

Analistas internacionales advierten que la imposición de tarifas viales viola las leyes internacionales sobre la libertad de navegación.

El despliegue de las flotas occidentales coloca a la economía del planeta ante un escenario de colapso inminente.

Cuarta noche de bombardeos y amenazas oficiales

En este sentido, el Comando Central de los Estados Unidos confirmó el recrudecimiento de las acciones bélicas de hoy.

Las fuerzas militares del Pentágono ejecutaron su cuarta noche consecutiva de bombardeos masivos sobre diversos puntos estratégicos.

Diversas agencias informativas reportaron fuertes explosiones en los puertos de Bandar Abbas y en la isla de Kish.

Los ataques buscan mermar las capacidades logísticas de defensa de la Guardia Revolucionaria de la república islámica.

Para finalizar las jornadas de agresión, las autoridades norteamericanas emitieron discursos sumamente hostiles ante los medios de comunicación.

El presidente Donald Trump recurrió a plataformas conservadoras y redes digitales para lanzar severas amenazas contra Teherán.

El mandatario advirtió de forma amenazante a la prensa: «vamos a golpearlos muy fuerte esta noche y vamos a golpearlos fuerte mañana».

El propio mandatario ratificó en su red Truth Social que emitirá un mensaje televisivo este jueves por la noche.