México gigante económico, diplomático, cultural: Javi López

Javi López Vicepresidente del Parlamento Europeo con senadora Itzel Castillo para modernización de acuerdo global México y la Unión Europea

Regeneración, 28 de octubre de 2025. El portal del Senado de México subraya que la firma del Acuerdo Global México-Unión Europea, es fundamental para el desarrollo económico en declaraciones de Laura Itzel Castillo Juárez.



Y es que la senadora recibió al vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López.

Cabe destacar que Castillo dijo que si bien es necesario fortalecer el mercado interno, resulta imperante tener una gran diversidad de opciones para el desarrollo económico y el intercambio comercial.

Senado

Nos reunimos con el Secretario de Asuntos Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, para abordar la modernización del Acuerdo Global UE–México, prevista para firmarse a inicios de 2026 y ratificarse en el Parlamento Europeo. pic.twitter.com/kS7Va3M7He — Javi López (@javilopezEU) October 28, 2025

Durante una reunión con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López Fernández, la legisladora destacó el interés del Senado por las relaciones diplomáticas con Europa.

Lo anterior, porque además es parte de sus facultades.

“Para México es muy relevante el multilateralismo y, en el caso de Europa, es fundamental por lo que representa a nivel comercial y cultural en el mundo”, dijo.

La senadora Laura Itzel Castillo aseguró que “seguiremos estrechando los lazos y desde esta Cámara contribuiremos para seguir con la cooperación y el intercambio con el Parlamento Europeo”.

Parlamento

En su turno, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López Fernández, reconoció la robusta y estable relación con México.

Al tiempo que resaltó que nuestro país, “es un gigante económico, diplomático, cultural, un actor en favor del multilateralismo, del Estado de derecho, de los derechos humanos».

Seguidamente, el diplomático europeo resaltó: «Con el que tenemos relaciones comerciales y económicas profundas”.

Refirió que la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea permitirá una relación todavía más estable y confiable.

“Será una oportunidad para empresas y trabajadores, porque tenemos economías muy complementarias, México es una gran potencia manufacturera en el mundo y Europa tiene el mayor mercado del planeta”.

Mundo

Hoy recibimos en el Senado de la República al Hon. Sr. Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo. Fue un gusto compartir ideas y reafirmar la amistad entre México y Europa. El diálogo y la cooperación siempre nos hacen más fuertes. 🇲🇽🤝🇪🇺 pic.twitter.com/VkBOsNeHXM — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 29, 2025

“Creemos que en el escenario internacional actual es importante enviar un mensaje de que es posible defender mutuamente ante la incertidumbre, con certeza…»

«..; frente a la ley de la selva, la voluntad de cooperar, y frente a la multiplicación de conflictos, la paz y el diálogo”, agregó.

Posteriormente, el vicepresidente del Parlamento Europeo escribió un mensaje en el libro de visitantes distinguidos del Senado de la República.

Sitio donde reconoció el papel de México en el escenario internacional.

Al encuentro realizado en el Senado de la República, asistió el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa.