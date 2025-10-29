Senado de EE.UU vota por finalizar aranceles del 50% a Brasil

Cinco senadores Republicanos se sumaron a Demócratas para sumar 52 votos a favor contra 48 para eliminar aranceles de Trump a Brasil

Regeneración, 28 de octubre de 2025. La mayoría del Senado de Estados Unidos votó en contra de mantener 50% de aranceles a los productos brasileños impuesto por Trump.

Cabe destacar que falta que la medida pase por la cámara de Representantes, sin embargo, representa un importante revés para el presidente de EE.UU.

Brasil

Se trata de una señal política de la resistencia a las medidas arancelarias del gobierno.

«El Senado acaba de votar 52 a 48 para poner fin a los aranceles del 50% de Trump sobre los productos brasileños!»

BREAKING: The Senate just voted 52–48 to end Trump’s 50% tariffs on Brazilian!



Yes, Republicans crossed the aisle in order to do something that’s good for America.



Donald Trump‘s grip is beginning to crumble. Mad props to all the Republicans who decided that America is bigger… pic.twitter.com/9Tr4h5tncc — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 28, 2025

«Sí, los republicanos se apartaron del partido para hacer algo bueno para Estados Unidos.»

«El control de Donald Trump empieza a desmoronarse. ¡Felicitaciones a todos los republicanos que decidieron que Estados Unidos es más grande que Trump!»

Lo anterior, tal como lo expresa un editorial del vox populi en X.

Y es que se destaca que cinco republicanos se unieron a los demócratas.

Votación

Los senadores Rand Paul, Thom Tillis, Susan Collins, Lisa Murkowski y el ex líder republicano del Senado, Mitch McConnell, se pusieron del lado de los demócratas en la votación de 52 a 48.

Como se sabe el 9 de julio, Trump impuso un arancel del 50% a todos los productos brasileños que importa Estados Unidos.

A lo que Lula respondió:

Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitch McConnell, Rand Paul & Thom Tillis flipped the bird on Trump by joining Senate Democrats to stop Trump’s 50% tariffs on Brazil. About fucking time. pic.twitter.com/LEtvqqjpSq — anyone_want_chips (@anyonewantchips) October 29, 2025

“Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptará ser tutelado por nadie”.

Sin embargo el fin de semana, Trump y Lula se reunieron en Malasia y acordaron negociar un pacto comercial.

Al tiempo que se destacan los dichos de los opositores como senador republicano McConnell.

«Los aranceles encarecen tanto la construcción como la compra en Estados Unidos. Los daños económicos de las guerras comerciales no son la excepción a la historia, sino la regla».

Emergencia

Por otra parte, se subraya que el senador Tim Kaine, dijo que el uso por parte del presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no era apropiado.

«La emergencia, con respecto a Brasil, la emergencia inusual y extrema que amenaza a Estados Unidos, que emana total o parcialmente fuera de Estados Unidos…»

«.., es la decisión brasileña de procesar al amigo de Donald Trump. ¿Cómo es eso una emergencia?», dijo.

Seguidamente, señaló que Estados Unidos tiene un superávit comercial con Brasil.

Kaine agregó: «Estoy en contra de los aranceles en general, a menos que se usen de manera muy específica».

«Pero también estoy en contra de permitir que los presidentes simplemente inventen una razón para usar los poderes de emergencia para hacer todo tipo de cosas sin venir al Congreso».

Jair

Y es que los aranceles de Trump se justifican según él por la censura, persecución, enjuiciamiento del expresidente Jair Bolsonaro.

Finalmente, Kaine, demócrata de Virginia reconoció que la Cámara no aceptará su resolución.

«Aprendí en el primer mandato de Trump que el presidente responde a cosas como ésta».

«Cuando ve que los republicanos comienzan a votar en contra de sus políticas, incluso en pequeñas cantidades, eso lo impresiona y, a menudo, puede hacer que altere su comportamiento».

Lo anterior dijo el demócrata a los medios.