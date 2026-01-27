México rumbo al Mundial Femenil 2027

La Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial de Brasil 2027. Conoce el calendario, posiciones y objetivos del equipo nacional

Regeneracion, 26 de enero de 2026.– La Selección Mexicana Femenil mayor trabaja arduamente para asegurar su lugar en el Mundial de Brasil 2027. Actualmente el equipo nacional disputa la fase preliminar del torneo Clasificatorio de Concacaf W.

Este proceso comenzó formalmente a finales del año anterior con resultados muy positivos. El conjunto dirigido por Pedro López busca liderar su sector para avanzar al torneo final.

México aún no cuenta con la clasificación directa debido a que el calendario apenas inicia. El objetivo principal es obtener un boleto para la justa mundialista y los Juegos Olímpicos.

Resultados y desempeño en el Grupo A

El equipo mexicano inició su trayectoria con un desempeño ofensivo contundente en la cancha. La escuadra nacional logró una victoria histórica de 14 goles contra 0 ante San Vicente.

Este resultado coloca a México en la cima de la tabla general por diferencia de goles.

Actualmente el equipo comparte el Grupo A con rivales de la región caribeña. Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos también suman tres unidades en la competencia.

Santa Lucía y San Vicente se mantienen en el fondo de la clasificación sin puntos obtenidos.

Calendario de partidos para el año 2026

La actividad de la selección nacional continuará con fechas críticas durante el primer cuatrimestre del año.

El próximo encuentro clave para las jugadoras mexicanas está programado para el 2 de marzo. Posteriormente el equipo enfrentará dos compromisos definitivos durante el mes de abril.

Los partidos del 10 y 18 de abril definirán el futuro del equipo en esta ronda. Solo el ganador de cada grupo obtendrá el pase al Campeonato Concacaf W 2026.

En dicho certamen se repartirán finalmente los cupos para la Copa del Mundo en Sudamérica.

Objetivos estratégicos del futbol femenino mexicano

La meta final es consolidar el crecimiento del futbol femenil en los escenarios internacionales más importantes.

Lograr la clasificación al Mundial de Brasil 2027 representa la prioridad máxima para la federación. También se busca un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El proceso actual permite probar a nuevas jugadoras bajo el sistema táctico del entrenador español. La Selección Mexicana Femenil muestra una solidez defensiva y una capacidad goleadora sin precedentes.