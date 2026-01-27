Tres Estrenos de Cine mexicano en Sundance 2026

México brilla en el Festival de Sundance 2026 con los estrenos de Jaripeo, La Cazadora y Marga en el DF, que impactarán Utah

Regeneración, 26 de enero de 2026.– El Festival de Cine de Sundance inicia una nueva edición en Salt Lake City, Estados Unidos. Este evento ocurre del 22 de enero al 1 de febrero de 2026.

México destaca con tres coproducciones internacionales de gran relevancia narrativa.

Estas obras representan la diversidad de voces que emergen actualmente en nuestro país. Los filmes mexicanos competirán en diversas categorías de este prestigioso certamen mundial.

El talento nacional busca conquistar a la crítica especializada en este importante foro.

Las historias que representan a México en Sundance

El documental Jaripeo explora las tradiciones del estado de Michoacán con una mirada innovadora. Efraín Mojica y Rebecca Zweig dirigen este proyecto que desafía los conceptos de masculinidad.

La cinta muestra cómo el deseo queer surge dentro de entornos tradicionales mexicanos. Su estreno mundial será el 25 de enero en la competitiva sección Next.

Adriana Paz retoma el tema de los feminicidios inspirada en hechos reales. Con la participación de Eme MalaFe, la película de Suzanne Andrews Correa es un golpe de realidad.

Por otro lado, la película La Cazadora aborda la cruda realidad de Ciudad Juárez. La directora Suzanne Andrews Correa presenta un relato inspirado en hechos reales y desgarradores.

Adriana Paz protagoniza esta historia sobre resistencia femenina frente a sistemas opresivos.

La obra compite directamente en la sección World Cinema Dramatic Competition este año.

Finalmente, el cortometraje Marga en el DF completa la terna de producciones nacionales destacadas. Gabriela Ortega dirige este relato ubicado temporalmente tras la muerte de Selena Quintanilla.

La protagonista enfrenta un proceso de duelo e identidad en la capital mexicana. Esta pieza ofrece una exploración íntima sobre la pertenencia en un momento histórico.

Un legado de éxito en festivales internacionales

La participación de México en este festival no es un hecho aislado o fortuito. Nuestro país tiene una sólida trayectoria de triunfos en el cine independiente global.

Hace apenas dos años, la película Sujo obtuvo el máximo galardón del jurado.

Sundance funciona como una plataforma vital para los cineastas emergentes de México. El festival permite conectar historias locales con audiencias de todos los continentes.

Las temáticas sociales y culturales de México resuenan con fuerza en Utah.

Apoyar el cine nacional es fundamental para fortalecer nuestra identidad cultural en el extranjero. Siga la cobertura de Sundance 2026 para conocer los premios del cine mexicano.