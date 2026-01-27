La vaquita marina se mantiene y aumenta su población: Semarnat

Plan de Acción contra la pesca y tráfico ilegal de totoaba y protección de la vaquita marina. Avistamiento de 2 crías y una marsopa joven

Regeneración, 26 de enero 2026– La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que en los últimos cuatro años la vaquita marina dejó de disminuir y ha logrado conservar su cantidad de ejemplares.

Avistamiento

Se mencionó incluso que se han avistado dos crías y una marsopa joven de vaquita marina.

México participó en la 78 Reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).

Durante esta reunión, el gobierno mexicano y la Semarnat afirmaron que en 2024 se registró el mayor número de avistamientos de esta marsopa en comparación con los ocho años anteriores.

Esto podría indicar que la especie en peligro de extinción se está estabilizando.

Delegación mexicana

La subsecretaria de Política Ambiental de la Semarnat, Marina Robles, lideró la delegación mexicana.

Estuvo acompañada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell.

Además de la embajadora Francisca Méndez Escobar, quien es la representante permanente de México ante las Naciones Unidas.

El grupo especificó que estos resultados son fruto de las acciones de protección que se han llevado a cabo.

Reducción de embarcaciones

Como la reducción de embarcaciones que entran en las áreas donde habita la vaquita.

En relación a esto, señalaron que en los últimos dos años el número de embarcaciones pasó de 171 a solo cuatro en la Zona de Tolerancia Cero, lo que representa una caída del 97. 6%.

Asimismo, se ha cumplido con 82 de las 101 medidas del Plan de Acción para prevenir la pesca y el tráfico ilegal de totoaba, en defensa de la vaquita marina.

Sistema de vigilancia

También se implementó un Sistema de Vigilancia de Largo Alcance, se colocaron hologramas de seguridad en embarcaciones legales.

Y se ha iniciado un nuevo proceso para actualizar el registro de pescadores.

Respecto a la cooperación trilateral, México destacó la importancia de que China y Estados Unidos compartan la responsabilidad.

Para abordar el problema del comercio ilegal de totoaba, como países de tránsito y destino del producto ilegal en circulación.