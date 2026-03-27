México seguirá aceptando médicos cubanos: Claudia Sheinbaum

La mandataria destaca la labor de los médicos, quienes a menudo realizan funciones en áreas rurales de difícil acceso

Regeneración, 26 de marzo 2026– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su nación seguirá recibiendo a médicos cubanos, como parte de un programa que lleva mucho tiempo en marcha, con el objetivo de promover la buena voluntad entre la isla y otros países de América Latina.

Declaraciones

Sus declaraciones del miércoles llegan en un momento en que Estados Unidos está instando a las naciones a que rompan sus conexiones con el programa médico cubano.

No obstante, Sheinbaum mencionó a los medios en una conferencia de prensa que el convenio es ventajoso para México.

Desde 2022, miles de profesionales de la salud cubanos se encuentran trabajando allí, enfocándose principalmente en áreas rurales y marginadas.

“Tenemos un acuerdo muy bueno que también nos ha sido de gran ayuda. Es un acuerdo bilateral que ha sido muy beneficioso para México”, dijo Sheinbaum.

Disponibilidad

“Es difícil conseguir que médicos y especialistas mexicanos vayan a muchas zonas rurales donde necesitamos especialistas médicos, y los cubanos están dispuestos a trabajar allí.”

En febrero, Estados Unidos aprobó una normativa que permite sanciones a naciones que continúen participando en este programa.

Esta acción se da en el contexto de una campaña más amplia que busca aislar aún más a Cuba y derrocar al gobierno de La Habana.

Naciones como Bahamas, Honduras, Guatemala, Jamaica y Guyana ya han suspendido su participación en el intercambio médico cubano.

Solidaridad

Cuba ha presentado este programa durante años como un símbolo de solidaridad hacia otros países.

Adicionalmente, se ha convertido en una significativa fuente de ingresos en divisas para la isla, que enfrenta un severo embargo económico estadounidense desde 1960.

Sin embargo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha calificado el programa como análogo al trabajo forzoso.

“Básicamente, se trata de trata de personas”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a los periodistas en febrero.

“Es decir, apenas les pagan. Su libertad de movimiento está muy restringida. Y queremos que estos países entiendan en qué están participando.”

Presión

La presión sobre las misiones médicas cubanas forma parte de una estrategia más amplia para provocar un cambio de gobierno en la isla.

Al imponer tarifas a los socios comerciales de Cuba, Trump la aísla del acceso al petróleo extranjero necesario para sustentar su red eléctrica.

Trump también ha manifestado su deseo de «apropiarse» de Cuba y establecer un nuevo gobierno más conforme a las demandas estadounidenses.

El gobierno mexicano ha intentado mantener un balance en su relación amistosa con Cuba y las exigencias de Estados Unidos.

Ante la escasez de envíos de energía, el gobierno de Sheinbaum ha enviado barcos con ayuda humanitaria a la isla.