México: Segundo envío humanitario a Cuba con mil 193 toneladas

La isla sufre la carencia de petróleo, lo que impide la vida cotidiana, pero el alimento también es urgente en Cuba

Regeneración, 25 de febrero 2026– Este martes, el gobierno mexicano mandó a Cuba dos barcos más con 1.193 toneladas de asistencia humanitaria, según informó la Marina mexicana en un aviso, en medio de la escasez que sufre la isla debido a la falta de petróleo y la presión de Estados Unidos.

Un nuevo cargamento de ayuda solidaria sale de México rumbo a Cuba. Hay más de mil toneladas de alimentos de primera necesidad. El reciente fallo de la Corte Suprema de EE.UU. podría dejar sin efecto el bloqueo petrolero contra la isla. pic.twitter.com/pmTTfizsug — The Dominican post. 🇩🇴🇺🇸 (@rovinsonfranzua) February 25, 2026

Barcos

Las embarcaciones partieron del puerto de Veracruz y se espera su llegada a Cuba en cuatro días, indicó la Marina.

Uno de los barcos lleva 1.078 toneladas de productos, sobre todo frijol y leche en polvo.

El otro barco transporta 92 toneladas de frijol y 23 de diferentes alimentos recolectados por organizaciones civiles en la Ciudad de México, explicó la Marina.

Este envío de asistencia humanitaria se suma al que México realizó a principios de este mes.

Previo envío

En esa ocasión, dos barcos de la Marina llegaron a Cuba con 814 toneladas de diferentes artículos.

Estos incluían alimentos como leche líquida y en polvo, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de productos de higiene personal.

México afirma que estos envíos tienen el objetivo de prevenir una crisis en Cuba.

Petróleo

La falta de petróleo a principios de este año ha empeorado problemas como los apagones en la isla y ha complicado el transporte de alimentos a áreas remotas.

Antes de enero, Cuba contaba con Venezuela como su principal proveedor de petróleo.

Sin embargo, esto cambió con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Debido a la situación en Venezuela, Cuba ha comenzado a depender más de su otra fuente de petróleo en la región, que es México.

Amenazas

Pero esta vía de suministro también fue interrumpida a finales de enero.

Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de imponer aranceles a los países que provean combustible al gobierno cubano, ya sea de manera directa o indirecta.

Desde la década de 1960, Estados Unidos mantiene un embargo económico contra Cuba.

Sin embargo, ha declarado que la advertencia de aranceles se basa en que la isla representa un peligro para su seguridad nacional, algo que La Habana niega.

Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que continuará enviando asistencia humanitaria a Cuba.

Además, está realizando gestiones diplomáticas con el fin de seguir enviando petróleo sin enfrentar represalias de Estados Unidos.

Es su vecino del norte, con quien comparte una frontera de más de 3.100 kilómetros, y su principal socio comercial.