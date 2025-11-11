Mil Millones de Armas: ONU Alerta Circulación Descontrolada

Armas en el mundo amenazan la estabilidad económica y la seguridad humana, denuncia la ONU
Regeneración, 11 de noviembre de 2025.– Más de mil millones de armas pequeñas y ligeras circulan hoy por el mundo. Esta alarmante cifra fue expuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El número de armas en manos de civiles es abrumadoramente mayor. Representan 857 millones del total global.
En otras palabras, el arsenal militar y de cuerpos de seguridad palidece en comparación.
La ONU advierte que la circulación descontrolada constituye un «peligro grave». Amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.
«El tráfico ilícito es un desafío transnacional, alimentando la inestabilidad», declaró un vocero de la ONU.
Daño Económico y Crisis Humanitaria Profunda
Este tipo de tráfico va más allá de la violencia directa. Su circulación ilegal supone un «golpe a la estabilidad económica». Genera un entorno de corrupción e inseguridad que frena la inversión.
Además, el costo humano es devastador, con especial enfoque en las mujeres. La ONU subraya la «preocupación» por la implicación de estas armas en crímenes sexuales.
La circulación de armas alimenta conflictos y exacerba la violencia de género. Asimismo, desestabiliza regiones enteras y dificulta la ayuda humanitaria urgente.
Instrumentos Globales Contra la Marea de Acero
La comunidad internacional ha establecido instrumentos para frenar este flujo. El Programa de Acción para prevenir el tráfico de armas (PdA) es clave. Este busca combatir la fabricación y el comercio ilícito de armas ligeras.
De igual forma, el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) busca la regulación internacional. Su objetivo principal es evitar que las armas caigan en manos equivocadas.
La ONU ha urgido a los Estados miembro a una «implementación rigurosa» de estos acuerdos.
Solo mediante el compromiso firme se puede controlar este arsenal peligroso. Es vital fortalecer las fronteras y la cooperación internacional.
La ONU reitera: «la responsabilidad recae en todos los Estados». La seguridad global pende de un control estricto del armamento.