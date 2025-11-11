Mil Millones de Armas: ONU Alerta Circulación Descontrolada

Armas en el mundo amenazan la estabilidad económica y la seguridad humana, denuncia la ONU

Regeneración, 11 de noviembre de 2025.– Más de mil millones de armas pequeñas y ligeras circulan hoy por el mundo. Esta alarmante cifra fue expuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

48.000 civiles murieron en 2024 en conflictos armados. En algunos casos, hasta el 30% de esas muertes fueron causadas por armas pequeñas.https://t.co/HpCZCTGbJk — Noticias ONU (@NoticiasONU) November 10, 2025

El número de armas en manos de civiles es abrumadoramente mayor. Representan 857 millones del total global.

En otras palabras, el arsenal militar y de cuerpos de seguridad palidece en comparación.

La ONU advierte que la circulación descontrolada constituye un «peligro grave». Amenaza la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

«El tráfico ilícito es un desafío transnacional, alimentando la inestabilidad», declaró un vocero de la ONU.

"El mundo hoy prefiere gastar seis veces más en prepararse para el conflicto que en impulsar y salvaguardar a la mitad de su población"

Cecilia Suárez #UNGA https://t.co/lqFIHZfgU7 pic.twitter.com/XTmb6tgkLx — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 22, 2025

Daño Económico y Crisis Humanitaria Profunda

Este tipo de tráfico va más allá de la violencia directa. Su circulación ilegal supone un «golpe a la estabilidad económica». Genera un entorno de corrupción e inseguridad que frena la inversión.

Además, el costo humano es devastador, con especial enfoque en las mujeres. La ONU subraya la «preocupación» por la implicación de estas armas en crímenes sexuales.

La circulación de armas alimenta conflictos y exacerba la violencia de género. Asimismo, desestabiliza regiones enteras y dificulta la ayuda humanitaria urgente.

Gracias a la coordinación interinstitucional, con #SíAlDesarmeSíALaPaz se han canjeado, de forma voluntaria y anónima, 8 mil 547 armas de fuego por dinero en efectivo; así como 6 mil 353 juguetes bélicos por didácticos.🇲🇽 🕊️@Claudiashein @RocioBarcena @Defensamx1 pic.twitter.com/zSd4MdrXL3 — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 11, 2025

Instrumentos Globales Contra la Marea de Acero

La comunidad internacional ha establecido instrumentos para frenar este flujo. El Programa de Acción para prevenir el tráfico de armas (PdA) es clave. Este busca combatir la fabricación y el comercio ilícito de armas ligeras.

De igual forma, el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) busca la regulación internacional. Su objetivo principal es evitar que las armas caigan en manos equivocadas.

La ONU ha urgido a los Estados miembro a una «implementación rigurosa» de estos acuerdos.

Solo mediante el compromiso firme se puede controlar este arsenal peligroso. Es vital fortalecer las fronteras y la cooperación internacional.

En el inicio de los trabajos del G20 Brasil 2024, resaltamos que el gasto en armas creció casi al triple que la economía mundial en tan solo dos años; en cambio, 700 millones de familias aún viven por debajo de la línea de la pobreza. pic.twitter.com/w0puHsSVVl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 18, 2024

La ONU reitera: «la responsabilidad recae en todos los Estados». La seguridad global pende de un control estricto del armamento.