Festival Indígena en el Zócalo Celebra Diversidad Lingüística

Clara Brugada, inaugura el Primer Festival Corazón de las Lenguas Indígenas. El evento destaca la riqueza pluricultural de la capital

Regeneración, 9 de abril de 2026.– La Jefa de Gobierno encabezó el inicio del Primer Festival Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas. El evento se realiza en la emblemática Plaza de la Constitución para honrar las raíces nacionales.

Clara Brugada Molina destacó que la capital concentra la esencia indígena de todo México. En la urbe se hablan actualmente 55 de las 68 lenguas originarias del país.

La mandataria afirmó que la capital es la ciudad más plurilingüe y pluriétnica de toda la nación. «En esta Ciudad está la esencia indígena de México», aseguró la Jefa de Gobierno durante su intervención.

El festival busca que los pueblos originarios expresen su cultura libremente en el espacio público. Esta iniciativa vincula las tradiciones ancestrales con el acceso real a los derechos sociales contemporáneos.

Actividades y pabellón lingüístico

Nelly Antonia Juárez resaltó que este encuentro estará abierto al público hasta el próximo 12 de abril. El festival ofrece un pabellón dedicado a charlas, talleres y debates sobre la situación lingüística.

Los asistentes pueden disfrutar de música tradicional y contemporánea en el escenario principal de la plaza. También se exhiben muestras de artesanía, gastronomía y medicina tradicional representativas.

La secretaria de Pueblos y Barrios detalló que el evento busca visibilizar la diversidad cultural residente. Las actividades reivindican el uso de las lenguas indígenas como una herramienta de identidad viva.

Participan diversas comunidades que comparten sus saberes vinculados a las lenguas maternas. El festival es un espacio de diálogo significativo en el corazón político y social de México.

Compromiso contra la discriminación

César Cravioto Romero indicó que este gobierno sensible busca fortalecer las tradiciones de los pueblos indígenas. El secretario de Gobierno afirmó que la administración estatal escucha y acompaña la resistencia de estas comunidades.

«Ustedes son dueños de México y aquí vamos a luchar contra la discriminación», subrayó Brugada contundentemente. Se ofreció el apoyo gubernamental completo para garantizar que sus derechos se hagan realidad.

La administración capitalina desea que los indígenas se sientan siempre bienvenidos en su propio territorio. Por ello, se impulsa la dignificación de las lenguas como un acto de justicia social.

Elizabeth Quintanar Gómez coincidió en que cada lengua representa una forma única de ver el mundo. El festival reafirma que las culturas originarias no son vestigios, sino el futuro con dignidad.

Preservación y resistencia histórica

La intérprete Magdalena Flores de la Cruz dirigió un mensaje especial en lengua náhuatl desde el Zócalo. Ella reconoció la resistencia histórica de 500 años que han mantenido los diversos pueblos originarios.

Hizo un llamado urgente a los hablantes para utilizar sus lenguas sin temor ni vergüenza alguna. «Las lenguas indígenas no son vestigios del pasado, son presentes y son futuro», puntualizó la funcionaria hidalguense.

Mardonio Carballo destacó que nombrar las cosas es fundamental para que su existencia sea plenamente reconocida. El director de Plural TV llamó a usar las lenguas como actos de dignidad y resistencia política.

Estos espacios son vitales para avanzar en el reconocimiento legal de los derechos de las comunidades. El festival consolida a la Ciudad de México como un referente de inclusión cultural.