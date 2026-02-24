Se cumplen cuatro años de la invasión rusa a Ucrania

La guerra en Ucrania ha pasado desde un conflicto terrestre a uno altamente tecnológico, con 800 mil muertes rusas
Regeneración, 23 de febrero de 2026– Desde la guerra clásica en el suelo hasta la defensa en posiciones fortificadas en el área de combate, bajo la constante observación de drones, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha experimentado transformaciones a lo largo de sus cuatro años de duración.
Y es que entre los múltiples análisis resalta el resumen de la periodista Hanna Sokolova-Stekh quien en redes ubicó los puntos nodales del conflicto, en especial, el uso de los drones.
A través de su investigación, militares ucranianos compartieron sus experiencias sobre cómo ha evolucionado la contienda.
2022: Combate terrestre
Los soldados recuerdan la gran cantidad de voluntarios y las largas colas en las oficinas de reclutamiento al inicio del conflicto. Actualmente, eso parece inimaginable.
En ese momento predominaba el desorden en la línea del frente, comenta Stanislav Kotsherha, teniente comandante de un batallón de drones.
A principios de 2022, finalizó su entrenamiento como soldado antiaéreo y poco después se unió a la infantería.
«Existían muchas unidades, pero no había comunicación», recuerda. Más adelante, la línea del frente se estabilizó, señala la periodista.
Guerra clásica
«Ahí empezó una auténtica guerra terrestre, donde la infantería, los tanques, la artillería y la aviación se volvieron esenciales.
Una guerra tradicional, como las que se narran en los libros», señala el soldado.
Ese mismo año, los lanzadores de cohetes extranjeros, entre ellos los de tipo Himars, se volvieron determinantes.
Vladyslav Urubkov, de la fundación «Come Back Alive», opina:
«Los Himars tuvieron un impacto significativo en el éxito de la contraofensiva en Járkov», enfatiza Urubkov, quien ha dejado el ejército desde entonces.
2023: Drones
En el siguiente año, las fuerzas armadas comenzaron a emplear en gran cantidad el cuadricóptero chino Mavic.
Al principio, se usaba para reconocimiento aéreo, pero pronto también se convirtió en un dron de ataque lanzando explosivos. Después se incorporaron los drones kamikaze.
Desde el verano de 2023, ambas partes han utilizado estos drones de manera extensa.
«Tuve la fortuna de servir en la infantería antes de que los drones dominaran el campo de combate», dice Oleksandr Kashaba.
Gracias a este cambio, casi todas las tareas que hacía antes ya no son posibles en el actual campo de batalla.
Durante la contraofensiva, Kashaba operó a solo un kilómetro y medio de las posiciones rusas con una ametralladora de gran calibre hecha en Estados Unidos.
2024: El frente
En febrero de 2024, los rusos comenzaron a avanzar rápidamente en la zona de Donetsk.
Fue precisamente entonces cuando se hizo evidente la escasez de soldados en el frente, recuerda
Oleksandr Kashaba.
Al mismo tiempo, la tecnología de drones seguía progresando. El ejército ucraniano fue pionero en el uso de hexacópteros.
Estos se usaron tanto para atacar objetivos y lanzar minas a largas distancias como para actividades logísticas.
Drones kamikaze
Vladyslav Urubkov menciona que los drones kamikaze transformaron drásticamente la guerra.
«El mayor avance sucedió a finales de 2023 y principios de 2024, cuando hubo retrasos en los suministros de proyectiles de artillería occidentales», evalúa.
«Las tropas en el frente tuvieron que adaptarse, cavar trincheras, camuflarlas y protegerlas de los drones. La tecnología tuvo que reubicarse desde la línea del frente.
Al principio del conflicto, un carro de combate estaba situado a tres mil metros de la línea, pero a partir de 2024 deberá estar entre diez y quince kilómetros de distancia.
“El rango de la munición económica y precisa ha crecido”, señala.
Como resultado, los soldados de infantería necesitan resguardarse bajo tierra y tienen menor
visibilidad”, afirma el soldado.
2025: Kursk y drones de vigilancia
Desde el verano de 2024, comenzó la ofensiva de Kursk, en la cual el ejército ucraniano se movió rápidamente hacia el territorio ruso, pero no logró sostener sus posiciones.
Para la primavera de 2025, la operación había concluido.
Una de las razones por las que la contraofensiva rusa tuvo éxito fueron los drones de fibra óptica, que son inmunes a las tácticas de interferencia electrónica.
Una tendencia que las fuerzas armadas han notado en 2025 son los esfuerzos por derribar drones de vigilancia.
Con ese objetivo, Ucrania está dedicándose al desarrollo de drones que intercepten.
2026: Perspectivas
Según Urubkov, el evento de 2026 es la desconexión de las fuerzas rusas de los sistemas de internet satelital Starlink.
“Nuestra ventaja estaba en el uso de Starlink”, dice, y indica que, con el tiempo, los rusos también habrían aprendido a utilizar la red de satélites.
“Esperemos que los rusos ya no puedan realizar todas las operaciones que nosotros podemos llevar a cabo en el frente gracias a Starlink”, comenta Urubkov.
Dominio de drones
Sin embargo, Oleksandr Kashaba opina que el avance tecnológico no puede cambiar el rumbo de la guerra:
«Creo que todos los cambios tecnológicos importantes ya se han producido y que el curso de la guerra depende ahora…
…de quién se quede primero sin soldados capaces de luchar en condiciones de dominio total de los drones kamikaze».
Saldo
Las bajas totales se sitúan en más de 800.000 soldados y mercenarios rusos que han participado en la ‘operación militar especial’.
Ese número de pérdidas humanas contrasta con las conquistas territoriales: apenas un 12% del territorio ucraniano desde el 24 de febrero de 2022.