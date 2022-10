Ricardo Monreal dice que no se va de Morena; «mi respeto a AMLO me detiene», dice

Pese a que fue exhibido por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, Ricardo Monreal dice que no se va de Morena.

RegeneraciónMx, 27 de octubre 2022. El senador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que si no ha dejado su partido es por respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista por los medios en el Senado, el morenista recordó que él es fundador de ese partido y a caminado junto a López Obrador por 26 años, por lo que no dejará Morena por la puerta trasera.

“Lo que me detiene aún en Morena es mi respeto por el Presidente de la República, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha, y no voy a salir por la puerta trasera de Morena, y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto”, dijo.