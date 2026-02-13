Moscú bloquea WhatsApp por completo

Sucede días después de que anunciaran restricciones a Telegram, en una ola de censura a distintas plataformas digitales

Regeneración, 12 de febrero 2026– Este jueves, Rusia anunció el bloqueo de WhatsApp, en medio de un aumento en la censura en redes sociales, recomendando a los usuarios rusos que utilicen su propia aplicación estatal llamada Max.

Rusia bloqueo el uso de Whatsapp a raíz de lo que el gobierno denominó como reticencias de la plataforma a ajustarse a la legislación en el país



Informa @marianarethen pic.twitter.com/upDpEwJml8 — Telemundo (@TelemundoUY) February 12, 2026

Bloqueo de apps

Esta información surge tras darse a conocer que las autoridades rusas estaban limitando el acceso a Telegram, plataforma que es utilizada por millones en Rusia.

Esto incluye a militares, altos funcionarios, medios de comunicación estatales y organismos como el Kremlin y Roskomnadzor, la agencia que regula las comunicaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofreció unas declaraciones a los medios este jueves.

Dijo que el bloqueo de WhatsApp se ha decidido debido a ciertas infracciones legales por parte de la empresa matriz de la aplicación, aunque no entró en detalles.

“Max representa una opción asequible en el mercado para los ciudadanos, es una plataforma nacional de mensajería que está en desarrollo.

Medida

Las autoridades anunciaron que la medida se implementó por la falta de disposición de la empresa para seguir la normativa”, afirmó Peskov.

WhatsApp es parte de Meta (META), que también controla Facebook e Instagram.

Este jueves por la mañana, WhatsApp publicó un comunicado en el que acusó al gobierno ruso de haber «intentado bloquear WhatsApp completamente».

La compañía caracterizó esta acción como un esfuerzo por «dirigir a la gente hacia una aplicación estatal de vigilancia».

Retroceso

El comunicado también decía: “Intentar desconectar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un retroceso.

Y solo puede poner en peligro la seguridad de los ciudadanos rusos. Hacemos todo lo posible para mantener a nuestros usuarios conectados”.

Algunos ciudadanos rusos informaron, también este jueves, que lograban acceder a WhatsApp mediante una VPN.

Restricciones

Sin embargo, el Kremlin ha reforzado las acciones contra las VPN, incluyendo restricciones a 439 servicios en todo el país.

En septiembre, se implementó una ley que prohíbe la promoción de VPN y otros métodos para evadir bloqueos en redes sociales.

En agosto de 2025, Roskomnadzor anunció restricciones que limitaban las videollamadas y llamadas de voz a través de WhatsApp y Telegram “para combatir a los delincuentes”.

WhatsApp, por su parte, acusó a Rusia de intentar negar el acceso a su aplicación a usuarios dentro del país.

Max

Max es una aplicación de mensajería local que Rusia está instalando de forma predeterminada en todos los dispositivos nuevos, con el fin de sustituir plataformas extranjeras.

Al igual que WeChat en China, se ha diseñado como una superaplicación que combina mensajería, llamadas, pagos y otros servicios.

Esto permite a los usuarios verificar su identidad en plataformas gubernamentales que ofrecen servicios públicos.

Los críticos han expresado su preocupación por la seguridad y la privacidad de Max, advirtiendo que la aplicación tiene capacidades de rastreo excesivo y carece de un cifrado sólido.

Acceso limitado

El martes, el Gobierno de Rusia comunicó que iba a limitar el acceso a Telegram para la “protección de su población”.

Señaló que la aplicación se niega a eliminar contenido que las autoridades califican de “delincuente y terrorista”.

Pavel Durov, el creador de la aplicación que es originario de Rusia, afirmó en un comunicado ese mismo día que los esfuerzos de Rusia para restringir Telegram no tendrán éxito.

Escribió que “Telegram promueve la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión que reciba”.