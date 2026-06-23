Mujer muere atropellada en la Calzada de los Misterios

La investigación está en curso, tanto del chofer que atropelló a la mujer, como de las circunstancias en que se dio el accidente

Regeneración, 23 de junio 2026– Una mujer de entre 50 y 55 años perdió la vida tras ser golpeada por una camioneta tipo van mientras caminaba por la Calzada de los Misterios, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Incidente

El incidente sucedió en la tarde del lunes 22 de junio de 2026, a la altura de Eje 5 Norte, Montevideo, en la colonia Villa Gustavo A. Madero.

Algunos conductores pidieron ayuda a los servicios de emergencia al ver a una persona en el suelo sobre la calle.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Auxiliar en motocicletas, quienes encontraron a la víctima inconsciente en la vía.

El chofer de la camioneta estuvo en el lugar mientras se realizaban las labores de asistencia.

Ambulancia

Poco tiempo después, llegó una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Inmediatamente procedieron a realizar la valoración médica de la mujer; no obstante, encontraron que ya no presentaba signos vitales.

Los paramédicos reportaron la falta de signos vitales, con una causa aún por determinar.

Aunque inicialmente se informó que la causa podría estar vinculada al atropello.

Tras confirmarse el deceso, las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para proteger la escena y evitar que se alteraran las pruebas.

Autoridad

El cuerpo fue cubierto con una sábana azul mientras se notificaba a la autoridad competente.

Se solicitó la ayuda del personal de Servicios Periciales para procesar el lugar.

Además de recoger pruebas y realizar las diligencias necesarias para comprender cómo sucedió el accidente y atribuir responsabilidades.

El tránsito en el área se vio afectado temporalmente debido a la presencia de servicios de emergencia y autoridades trabajando en la escena.

Las investigaciones proseguirán para aclarar la forma en que ocurrió el atropello y determinar la situación legal del conductor del vehículo implicado.