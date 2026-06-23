Decomisan 24 mil litros de metanfetamina en Los Mochis, Sinaloa

Guardia Nacional, Defensa y FGR, confiscaron la mayor cantidad de metanfetamina hasta ahora en el sexenio, y el segundo lugar en la historia

Regeneración, 23 de junio 2026– En una acción organizada por la Guardia Nacional en Los Mochis, Sinaloa, fueron asegurados 24 mil 400 litros de metanfetamina, cantidad que representa el decomiso más importante de este tipo en la administración actual y el segundo más grande en la historia del país, según reportó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Operativo

Se mencionó que, gracias a labores de inteligencia militar, se llevó a cabo un operativo los días 19 y 20 de junio.

En esta operación, se confiscaron drogas ilegales, y fue arrestado Jorge “N”, quien es sospechoso de estar vinculado al «Cártel del Pacífico».

La coordinación de las acciones fue realizada por la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se informó que en la casa revisada, además de los 24 mil 400 litros de metanfetamina, también se encontraron 98 mil 640 litros y 59 toneladas con 425 kilos de otras sustancias químicas.

Sustancias, vehículos, armas

Estas sustancias estaban destinadas a la fabricación de drogas sintéticas.

Adicionalmente, se confiscó dos vehículos, cargadores de armas largas y municiones de varios calibres, y el lugar revisado quedó bajo custodia.

La Defensa destacó que la cantidad de metanfetamina hallada en el lugar hace que esta confiscación sea considerada la más grande desde septiembre de 2024.

También ocupa el segundo lugar a nivel histórico.

Análisis

Un análisis hecho por el Gabinete de Seguridad calculó que, gracias a esta operación, se afectó económicamente a la delincuencia organizada en más de 9 mil millones de pesos.

La Defensa indicó que el detenido y las drogas confiscadas fueron entregados a la FGR, con sede en Los Mochis.

Esto es para que se sigan las investigaciones, se realicen las pericias necesarias y se determine su situación legal.