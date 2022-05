Mujer pasará 11 años en prisión tras matar a su esposo por abusar de sus hijos

Una mujer fue condenada a más de 10 años de prisión por asesinar a golpes a quien era su pareja debido a que abusó de sus hijos

Regeneración, 25 de mayo de 2022. Una mujer recibió una condena de 11 años de prisión luego de que se le encontrara culpable del homicidio de su pareja.

Este caso estremeció en redes sociales debido a que la mujer atentó contra la vida de su esposo tras enterarse de que él había abusado de sus dos hijos.

De acuerdo con información del portal Elonce, el caso gira entorno a Gilda Acosta Duarte, una mujer que mató a su esposo por lo que le había hecho a sus hijos de 12 y 13 años de edad.

La situación se registró en 2019, cuando Gilda Acosta se enteró de los episodios de violencia y abuso sexual de los que fueron víctimas los dos menores.

La mujer paraguaya de 50 años se enfrentó a su pareja Alejandro Sánchez Escobar de 28 años para pedirle una explicación sobre las acusaciones.

Sin embargo, Gilda Acosta destacó que su pareja se burló de ella y la calificó de ‘loca‘ por los señalamientos. Como consecuencia del pleito, el sujeto habría intentado forzarla a tener relaciones sexuales.

El caso se registró en Lomas de Zamora, Argentina, donde la mujer detalló que actuó en defensa de sus hijos debido a las atrocidades que sufrieron.

Según medios locales, Gilda Acosta encaró al abusador por lo que durante una discusión la mujer se defendió en honor a sus hijos.

«Forcejeamos y fue ahí que yo encontré la pesa que estaba haciendo de apoyo para la puerta y le doy un golpe en la cabeza y él me tira contra un mueble que teníamos, y bueno, no sé, saqué fuerzas de donde no tenía»

narró la mujer