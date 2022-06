Narco cobra 50% de fiestas patronales a parroquias al norte de Jalisco

Jalisco: Sacerdotes deben pedir autorización a los jefes de plaza del narco para realizar fiestas patronales. Topan con retenes al obispo de Guadalajara

Regeneración, 27 de junio de 2022. El obispo de Guadalajara, Francisco Robles, denunció que el narco cobra la mitad de lo recaudad por fiesta patronales al norte del Jalisco.

Además dijo que visitó la zona norte de la entidad y que en al menos dos ocasiones fue detenido por grupos del crimen organizado.

Jalisco

Así, en las parroquias del norte de Jalisco los sacerdotes deben pedir autorización al jefe de plaza para realizar las fiestas patronales.

Lo anterior denunció este domingo el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

Asimismo señaló que la semana pasada fue retenido e interrogado por un grupo del crimen organizado que mantiene un retén en la zona.

Por otra parte, expresó las dificultades para obtener la autorización del jefe de plaza y poder realizar las celebraciones de las fiestas patronales en esta zona.

Y, por ello, la delincuencia organizada exige que se entregue el 50% de lo recaudado en las festividades.

«Todas esas parroquias que están en esa zona para poder celebrar la fiesta patronal, es decir la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza».

Lo anterior señaló el obispo en Jalisco.

Al tiempo que agregó que el encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal pero «tiene que reportarse con el 50% del resultado de la fiesta», dijo.

Casos

Además, recordó que también el obispo de Zacatecas, Sigfredo Noriega Barceló, fue detenido por un reten mientras circulaba por la carretera que recorre los límites de Jalisco y Zacatecas.

«El percance que le sucedió al señor obispo, bueno, no debemos acostumbrarnos, pero es el pan de cada día», señaló el religioso.

E incluso señaló: «Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente, y también fui detenido por dos retenes».

Al tiempo que aseguró que es obvio que son retenes del crimen organizado.

-«…, y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, eso es como lo más normal y lo más natural».

Todo lo anterior en declaraciones a la prensa de Jalisco.

Piden

Por otra parte Robles Ortega, como lo hizo el lunes pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), pidió a las autoridades que otorguen seguridad y protección.

Lo anterior, a las personas que habitan esta región.

-«Eso es lo ordinario, no es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, con armas largas. Dos retenes en el mismo trayecto».

Y es que al insistir el religioso afirmó que esto ocurrió en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero.

-«A todos los que pasan les hacen lo mismo. Lo que yo digo es por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado, te obstruye, te detiene y te investiga. ¿Por qué?», cuestionó.

