NASA publica fotos de Marte tomadas por Perseverance

Regeneración 20 febrero 2021. El rover Perseverance aterrizó en Marte y la NASA compartió las primeras imágenes de la Misión Marte 2020.

Cabe mencionar que el Perseverance es el robot más avanzado enviado al espacio por la humanidad, hasta ahora.

En las fotografías en blanco y negro se observa el suelo rocoso del ‘planeta rojo‘, exhiben el cráter Jezero, ubicado en la zona denominada como Syrtis Major, (uno de los 30 cuadrángulos que el Servicio Geológico de los Estados Unidos trazó para dividir la superficie de Marte).

De acuerdo con un documento del Observatorio Astronómico de Shanghái Jezero albergó alguna vez un enorme lago.

Además, se considera contiene sedimentos lacustres arcillosos, lo que lo hace un candidato para la búsqueda de biofirmas.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021