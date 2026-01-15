Venezuela Incauta 70 Toneladas de Narcóticos, esto se sabe

Venezuela: Diosdado Cabello informa récord de toneladas de sustancias ilegales decomisadas en 2025 y el desmantelamiento de rutas colombianas

Regeneración, 14 de enero de 2026.– El Estado venezolano inició el año con operativos de gran impacto en su territorio. El vicepresidente de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ofreció detalles sobre los procedimientos.

Hasta el 13 de enero de 2026, las autoridades incautaron 7.148 kilos de sustancias ilícitas. La operación más destacada ocurrió recientemente en la cuenca del río Orinoco, en el estado Bolívar.

En este despliegue, los funcionarios decomisaron 238 bultos con un contenido altamente específico. Se contabilizaron 14.199 envoltorios de marihuana y 81 de cocaína en total.

El peso neto del cargamento fue de 6.850 kilos con 41 gramos, informó el ministro. “Es un duro golpe a la industria de la droga”, enfatizó Cabello ante los medios.

#VenezuelaNoSeRinde | Este martes, 13 de enero, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, destacó que Venezuela logró en 2025 una incautación récord de casi 70 toneladas de drogas, al ratificar el compromiso de los organismos de… pic.twitter.com/Zilo1BQbQq — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) January 13, 2026

Soberanía frente a la narrativa internacional

El funcionario aprovechó para desmentir las acusaciones que llegan desde el extranjero. Aseguró que las estructuras señaladas por potencias externas son fabricaciones políticas.

“El Cartel de los Soles nunca ha existido”, afirmó de manera tajante el ministro. A su juicio, estas etiquetas buscan justificar agresiones contra los recursos naturales del país.

#GringosVáyanseAlCarajo



El Secretario General del PSUV, @dcabellor enfatizó que las amenazas que desde el imperialismo se hacen contra del país están signadas por un profundo descocimiento del temple y dignidad del Pueblo venezolano.#CHCh@4F_Mamba @INDIURBANEJA @ChavezErtugrul pic.twitter.com/cM3MDNOoPt — 🌺💞 TibyTiby 💞🌺 (@_ColosalRed_) December 18, 2025

Para el ministro, el verdadero trasfondo de los ataques internacionales es el petróleo venezolano. Las incautaciones obtenidas demuestran la capacidad operativa de las instituciones venezolanas desde años atrás.

“Somos militantes de la paz y de la soberanía”, reiteró el vicepresidente sectorial.

El récord histórico tras la salida de la DEA

A ver, las cifras muestran que la eficiencia aumentó sin supervisión externa. Durante el año 2025, Venezuela alcanzó la cifra récord de casi 70 toneladas de droga.

Este resultado se logró tras la ruptura definitiva de relaciones con la DEA. Cabello destacó que ahora el trabajo es mucho más efectivo y menos burocrático.

“Fuimos más eficientes, fuimos menos operativos, pero logramos más incautaciones”, explicó el funcionario.

La inteligencia estratégica permitió además neutralizar más de 400 aeronaves en ese periodo. Esto demuestra que el control territorial es real y no depende de Washington.

No podrán desestabilizar a Venezuela, el ministro de interior justicia y paz Diosdado Cabello anuncia detenciones de mercenarios e incautaciones de armas de guerra. pic.twitter.com/4Ufaw9PQu8 — Miguelito (@Miguelacho__f) October 18, 2024

Rutas pulverizadas en el occidente del país

El foco también estuvo en el desmantelamiento de logísticas que conectan con Colombia. Específicamente, se logró destruir los caminos usados desde el Catatumbo hacia el Caribe.

“Por el Lago de Maracaibo fueron pulverizadas las rutas logísticas”, sentenció el ministro. La operación no solo incluyó decomisos, sino la captura de funcionarios corruptos implicados.

Se detuvieron alcaldes, jueces y policías que facilitaban el tránsito de estos cargamentos. El monitoreo en las zonas fluviales es constante para evitar el avance de mafias. Venezuela se posiciona así como un muro frente a la expansión del narcotráfico regional.