Harfuch: Detención de Funcionarios Ligados al Cártel de Sinaloa

Omar García Harfuch informó sobre la captura de un alcalde y varios funcionarios de Morelos vinculados al Cártel de Sinaloa

Regeneración, 20 de mayo de 2026.–

Las instituciones del gabinete de seguridad asestaron un golpe contundente en Morelos. Las autoridades capturaron a un presidente municipal en funciones y a un exalcalde.

También detuvieron a cuatro funcionarios públicos de la región oriente del estado.

Las indagatorias vigentes de la federación abarcan actualmente a 32 personas y diez empresas distintas.

Derivado de estas oportunas acciones, el titular de la dependencia de seguridad nacional ofreció detalles relevantes.

Omar García Harfuch precisó los nexos financieros y operativos de la red criminal local.

El secretario federal informó de manera contundente: “Las investigaciones se realizan en contra 32 personas, a las cuales ya se solicitó congelar sus cuentas”.

Este importante bloqueo financiero busca desmantelar la estructura delictiva por completo.

Nexos criminales y exfuncionarios bajo investigación

Por otra parte, se revelaron los vínculos directos de los detenidos con grupos del narcotráfico.

Los implicados operaban directamente con la facción liderada por Júpiter Araujo Bernard.

Este peligroso delincuente comanda las células del Cártel de Sinaloa en la zona este.

Entre los investigados destaca el expresidente de Cuautla, Raúl Tadeo Nava.

En relación con el perfil político del exalcalde capturado, el secretario general aportó detalles clave.

El funcionario federal aclaró la pasada posición del imputado dentro de la entidad federativa.

García Harfuch manifestó abiertamente: “Identificado como operador político durante la campaña electoral de la actual gobernadora, la morenista, Margarita González Saravia”.

La justicia federal mantiene bajo estricta observación todos sus movimientos previos.

Operativos simultáneos y servidores públicos prófugos

Más allá de los nombres políticos, los arrestos masivos ocurrieron de manera simultánea.

La Guardia Nacional y la Fiscalía General ejecutaron cinco órdenes de cateo de forma coordinada.

Las fuerzas federales intervinieron domicilios específicos ubicados en Morelos y Querétaro.

La lista de capturados incluye al actual alcalde de Atlatlahucán y al tesorero de Cuautla.

Finalmente, las dependencias de seguridad confirmaron que las acciones de búsqueda e inteligencia continúan activas.

Un funcionario de alto nivel del municipio de Cuautla evadió el cerco policial inicial.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicó la situación jurídica:

“Las autoridades continúan en la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar la orden de captura”.

El gabinete nacional de seguridad mantendrá el despliegue operativo hasta detenerlo.