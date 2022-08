Niña es declarada muerta en hospital de SLP; descubren que respiraba durante su funeral

De acuerdo con la información a la niña de nombre Camila la llevaron porque presentaba un fuerte cuadro de vómito, diarrea y fiebre

Regeneración 23 agosto 2022. Una mujer de 20 años a quien se identificó como Mary Jane Mendoza llevó a su hija Camila de tres años al Hospital Básico Comunitario de Salinas Hidalgo en San Luis Potosi.

De acuerdo con la información a la menor la llevaron porque presentaba un fuerte cuadro de vómito, diarrea y fiebre.

Según la mamá, a la niña Camila le pusieron toallas húmedas, le recetaron paracetamol y la dejaron ir.

Sin embargo, la niña no mejoraba y tras visitar a dos médicos particulares llevaron nuevamente a la menor a la sala de urgencias.

Minutos después, los médicos le dijeron a la mujer que la niña había fallecido.

Medios locales reportaron que ante la noticia, la mujer fue a ver al cuarto a la menor.

“Cuando yo corrí a ver a la niña, ya le habían quitado oxígeno, suero, ya no hicieron nada, entonces agarro a la bebé y me abraza, les digo que no está muerta, sentí fuerzas en ella, y el doctor me respondió: ¡Ya suéltala, no la maltrates!, me agarró la mano y encerró en un cuarto”, contó la mujer.