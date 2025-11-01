Ninguna persecución política a Simón Levy ataja Sheinbaum

Simon Levy bajo mediadas cautelares en Lisboa por dos carpetas de investigación. Intenta negar los hechos y lo tunden

Regeneración, 31 de octubre de 2025.– La mandataria desmintió la supuesta persecución política contra Simón Levy y confirmó la detención del exfuncionario. El suceso ocurrió en Lisboa, Portugal, el 28 de octubre de 2025.

Y es que por una parte Sheinbaum mostró un documento oficial de Portugal donde se confirma la detención y por otro subrayó la existencia de dos carpetas de investigación.

E incluso, ficha roja de Interpol.

Sheinbaum

Cabe destacar entonces el texto leído por la presidenta ante el alud de desmentidos e inventos de Simón Levy, entre los que se incluye un supuesto atentado en Washington.

Y, dice Portugal:

“Por medio del presente correo electrónico se informa que el ciudadano SIMON fue detenido el día 28/10/2025 al ingresar en territorio nacional…»

«…, en virtud de una Orden Internacional de Detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy”.

En ese contexto los comentarios de Poncho, Pedrero y Naredo en X, que ilustran el numerito de Levy.

El abogado Juan Fuentes desmiente a Simón Levy, desde Washington, Portugal.

Carpetas de Investigación Vigentes

Simón Levy es un empresario y abogado, exsubsecretario de Turismo. Fue detenido en virtud de una orden internacional de detención.

En efecto, existen dos carpetas de investigación en su contra. Sheinbaum enfatizó la naturaleza judicial del caso.

En la mañanera del 30 de octubre, la presidenta desmintió: “No tiene nada que ver con un asunto político ni nada, sino sencillamente dos carpetas de investigación que había desde esa época”. El show de Simón Levy le salió mal.



Para supuestamente demostrar que no está en Portugal, pide un periódico y, cuando se lo llevan, se detiene la señal.



Después afirma que en el restaurante no tiene el periódico, solo un código…



Qué show se aventaron Simón y Azucena Uresti. pic.twitter.com/WyjZVoBO69 — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) October 30, 2025

Acusaciones judiciales

Las órdenes de aprehensión vigentes contra Simón Levy se libraron por la presunta comisión de dos delitos graves.

Se le acusa de irregularidades en la construcción de un inmueble, tipificado como Delitos contra el ambiente.

Presuntamente, edificó pisos sin contar con los permisos reglamentarios. El segundo cargo es por Amenazas y daño doloso. Esta acusación deriva de un conflicto vecinal que fue viralizado en el año 2021.

Además, el proceso se activó por múltiples inasistencias a audiencias judiciales.

Liberación Condicionada en Portugal

Simón Levy fue presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa. El Tribunal resolvió liberarlo.

Sheinbaum confirmó las medidas cautelares. «No le permiten salir del país» afirmó la presidenta. Aunque la liberación se debió a su presunta nacionalidad europea.

Llamamos al hotel Myriad de Lisboa, Portugal para preguntar si Simón Levy se había hospedado ahí.



Llamamos al hotel Myriad de Lisboa, Portugal para preguntar si Simón Levy se había hospedado ahí.

El hotel confirma que sí se hospedó ahí y que hizo check out ayer en la noche, las mentiras se le caen a toneladas.

Exigencia de no Impunidad

La Presidenta pidió respeto a la autonomía de la Fiscalía. Por otro lado, desestimó las declaraciones de Simón levy.

Sin embargo, Sheinbaum mantuvo la postura firme : “No debe haber impunidad en ningún caso, y la única manera es que se haga la investigación”.

Finalmente, subrayó que Levy está libre, bajo proceso y que deben ser las Fiscalías, tanto federal como de la Ciudad de México quienes informen del proceso correspondiente.