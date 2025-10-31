Más de 700 mil niños afectados por huracán Melissa

Jamaica y Cuba recibieron el impacto directo de Melissa en categoría 5. Haití y República Dominicana también sufrieron estragos por el ciclón

Regeneración, 31 de octubre 2025– Varios días de lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas e inundaciones catastróficas causadas por el huracán Melissa han afectado la vida de más de 700.000 niños en todo el Caribe, según estimaciones de UNICEF.

Tormenta

Por el Huracán Melissa, más de 700.000 niñas y niños en el Caribe están en situación de riesgo, al quedar sin alimento, agua potable, salud, educación, y posibles daños físicos y emocionales.



— UNICEF Costa Rica (@UNICEFCostaRica) October 30, 2025

La fuerte tormenta que azotó directamente Jamaica y Cuba, y que afectó a las islas caribeñas de Haití y la República Dominicana, ha dejado un gran número de niños y familias desplazadas.

La infraestructura ha quedado destruida, los cultivos arrasados; la salud y la educación se han visto interrumpidos.

“Tras las implacables inundaciones en todo el Caribe, cientos de miles de niños han visto sus vidas trastornadas repentinamente.

Los niños necesitan urgentemente alimentos, agua potable segura y saneamiento, acceso a servicios de salud y nutrición y un camino de regreso a la educación.”

Ya se ha iniciado la distribución de suministros esenciales preposicionados para niños.

Evaluaciones

Mientras, continúan las evaluaciones de necesidades y la planificación de la respuesta con los socios.

Sin embargo, muchas de las comunidades más afectadas son extremadamente difíciles de alcanzar debido a la infraestructura dañada y las inundaciones persistentes.

🌀🌊#Internacional | El huracán Melissa ha dejado un estela de destrucción en el Caribe, más de 700 mil niños y adolescentes se han visto afectados por las lluvias e inundaciones.



🔴 En vivo por: 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 📲 pic.twitter.com/s5babHNaTc — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 31, 2025

Hay familias atrapadas en barrios inundados sin electricidad o que permanecen en refugios, y el acceso a agua potable y saneamiento está gravemente comprometido.

En Jamaica, donde Melissa tocó tierra como huracán de categoría 5, UNICEF ha destinado inicialmente un millón de dólares estadounidenses para apoyar la respuesta de emergencia inmediata.

Estos fondos ayudarán a brindar asistencia urgente a los niños y las familias afectadas por la devastación generalizada.

Apoyo

UNICEF apoya al gobierno para llegar a más de 284.000 niños y niñas y atender sus necesidades urgentes de nutrición, acceso a agua potable, saneamiento e higiene, incluyendo apoyo en salud mental.

En Cuba, UNICEF trabaja para garantizar que todos los niños tengan acceso a servicios esenciales, priorizando el suministro de agua potable…

..el saneamiento y las condiciones de higiene en las comunidades e instituciones educativas y de salud, así como el regreso a clases en espacios seguros.

Los niños recibirán suministros que incluyen 1.300 kits de higiene, 213 kits recreativos, 80 kits de útiles escolares;

209 kits para la primera infancia, 1.900 láminas para techos, 5.000 m² de lonas impermeables y dos plantas portátiles de purificación de agua .

En Haití, la tormenta tropical cobró 20 vidas, entre ellas 10 niños, en la región suroeste del país.

Distribución

Se están distribuyendo 2.900 kits de higiene y kits de salud de emergencia para atender las necesidades de 20.000 personas y garantizar el tratamiento de 400 casos de diarrea acuosa aguda.

Además, se proporcionó ayuda económica a 7.500 hogares en situación de riesgo en el sur de Haití para mitigar el impacto del huracán;

Y se han movilizado casi 500 reporteros comunitarios en toda la región del Gran Sur.

Ellos han enviado más de 137.000 mensajes de sensibilización, reforzando la movilización comunitaria y los esfuerzos de preparación antes y durante la tormenta.

En la República Dominicana, el huracán Melissa provocó inundaciones y deslizamientos de tierra que pusieron en peligro la vida de más de 60.000 personas.

UNICEF está distribuyendo 750 kits de higiene y garantizando condiciones adecuadas de saneamiento e higiene para los niños en las comunidades más afectadas.

Servicios

Se está brindando apoyo al Gobierno para asegurar que los servicios de salud y nutrición lleguen a más de 20.000 niños, mujeres y cuidadores.

UNICEF apoya a las autoridades nacionales y a sus socios en los países afectados para identificar y atender con rapidez las necesidades más urgentes.

Para sostener esta respuesta, UNICEF solicita 46,5 millones de dólares estadounidenses para brindar intervenciones de emergencia que salvan vidas a más de 380.000 niños y sus familias.