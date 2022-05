Niño mordido por lobo confesó que confundió al animal con un perro

El niño de 9 años que fue brutalmente atacado por un lobo del zoológico de Nezahualcóyotl reveló más detalles sobre el incidente

Regeneración, 18 de mayo de 2022. Alexis Fabián, el niño que fue mordido por un lobo en el Zoológico Parque del Pueblo de Nezahualcóyotl, reveló que el accidente ocurrió porque confundió al animal con perro.

Durante conferencia de prensa, el pequeño de 9 años narró su versión de los hechos luego de que los médicos pudieron salvarle el brazo.

El menor de 9 años de edad confesó que después del accidente, no guarda ningún remordimiento contra el lobo ni los perros, sin embargo, recalcó que aprendió la lección por no leer los señalamientos del zoológico.

«Mi abuelita estaba sentada y me fui a ver a otros animalitos pero no vi el letrero que decía lobo. Yo lo vi, me brinqué la reja y metí la mano para acariciarlo»

comentó el pequeño