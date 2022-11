«No es sorpresa que Woldenberg sea el único orador»: AMLO

El presidente AMLO señaló que el expresidente del IFE, José Woldenberg es parte del grupo conservador y no es de sorprenderse que sea parte de la marcha del 13 de noviembre

RegeneraciónMx, 11 de noviembre de 2022. La marcha de la oposición que va dar de qué hablar lo sigue haciendo y ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la manifestación del domingo para defender al INE no es nada extraño que el orador principal sea José Woldenberg, el expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

“No es ninguna novedad que José Woldenberg sea el único orador, es como el maestro político de Lorenzo Córdova y todo ese grupo”, recalcó.

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dijo que celebra estas manifestaciones por dos razones: primero, porque hay derecho a disentir y, segundo, porque se quitan máscaras, se combate a la simulación que es lo que más afecta en México.

Sostuvo que a los consejeros del INE y del Tribunal los elija el pueblo, “no los partidos porque se reparten en acuerdos cupulares a quienes van a ser consejeros”.

—Está comprobado que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal no garantizan imparcialidad ni elecciones limpias, forman parte del fraude electoral, dice al mencionar otra vez que le robaron la Presidencia en 2006 -manifestó.

“En México hay mucha simulación, había partidos paleros, hasta no hace poco, y en el período neoliberal se hablaba de la sociedad civil, de los independientes, de los que no tenían partido, de los que repudiaban a los partidos. Puro choro mareador, todos agarrados de la mano”, sostuvo.

El presidente AMLO destacó que la marcha encabezada por la élite del neoliberalismo, es un buena idea ya que “es muy bueno porque se mediatiza la simulación”.

“Y es que, agregó, son tiempos de definiciones y ofrezco disculpas para lo que no piensen de la misma manera. Eso sí es dictadura”, puntualizó.

Insistió en que hay dos agrupamientos, dos proyectos distintos de nación: “Juárez decía: los reaccionarios también son mexicanos; pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios. Son racistas, clasistas, aspiracionistas, sabiondos, déspotas, maltratan a sus trabajadores y en vez de llamar a los meseros les hacen como sonido de perro.

—El bloque conservador quiere agarrar, en el fondo, bandera en contra de nosotros, están muy molestos porque se acabaron los privilegios, ya no se permite robar. Les molesta mucho a los conservadores decir que hay racismo y clasismo, eso los pone muy enojados -aseguró.

Al retomar el tema de la marcha, añadió: “Vamos a estar pendientes de la movilización y que les vaya bien.

“La verdad no es quitar al INE. Yo estoy aquí por el pueblo y es al que respeto, al que me debo, es mi único amo, no me puso Claudio X. González, ni los empresarios ni los medios”, detalló AMLO.

Llamó a que los legisladores actúen como verdaderos representantes populares ante la reforma electoral.