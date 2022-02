No habrá impunidad en detención del secretario de Seguridad de Aguascalientes: AMLO

El mandatario dijo que no habrá impunidad en la aprehensión del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes y que se confié en las autoridades

Regeneración, 3 de febrero de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que no haya impunidad en el caso, pero también a no politizar la aprehensión del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza.

Además pidió tener confianza en que las autoridades resolverán lo mejor con base en las pruebas.

“Estos casos ya están en la Fiscalía General de la República, no quiero agregar nada, siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades”, expresó el mandatario.