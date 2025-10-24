Noboa acusa intento de envenenamiento con mermelada y mistela

‘Imposible que fuera accidental’ asegura el presidente ecuatoriano. Noboa recibió obsequios en gira por la provincia de Costera de los Ríos

Regeneración, 24 de octubre de 2025– Daniel Noboa, aseguró que fue víctima de un intento de envenenarlo tras recibir obsequios que contenían sustancias químicas tóxicas, durante un encuentro con agricultores en la provincia costera de Los Ríos.

El presidente Daniel Noboa se refirió al supuesto intento de envenenamiento que habría ocurrido el 17 de octubre en Babahoyo, provincia de Los Ríos, durante un acto con agricultores de la Costa. Señaló que los productos recibidos contenían químicos peligrosos en concentraciones… pic.twitter.com/U6YnkMYZJx — Periódico D'Una (@periodicodeuna) October 24, 2025

Tres químicos

“Había tres químicos diferentes con una altísima concentración y era prácticamente imposible que estos tres estén juntos en esos niveles en un producto en particular.

Es imposible que haya sido accidental, es imposible que haya sido el empaque”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNN.

Los productos, una mermelada de tamarindo, otra de chocolate y una mistela de cacao, fueron entregados al equipo del presidente por una emprendedora;

Y tras realizarle unas pruebas de rutina se determinó que contenían “sustancias químicas peligrosas”.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció un intento de envenenamiento en medio de un evento público. Más detalles: https://t.co/55H7nj1tb4 pic.twitter.com/22Aul73HTI — Televen (@Canal_Televen) October 24, 2025

Por ello, según dijo Noboa, la Casa Militar Presidencial ya puso una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador.

Alerta

La alerta surgió precisamente de la Casa Militar, cuyo jefe envió un informe el pasado martes a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert…

…en el que explicó que el equipo de protocolo presidencial recibió unos regalos de una emprendedora artesanal que iban dirigidos a Noboa y que estaban dentro de una canasta.

De inmediato se hizo una verificación física de la canasta y posteriormente se empezó a revisar los ocho productos que contenía.

Como resultado, se informó que el equipo de seguridad detectó que tres de los ocho artículos presentaban “sustancias químicas altamente peligrosas”.

Sustancias nocivas

Tras un análisis de laboratorio, se determinó que los productos tenían cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno;

“Mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud”, menciona el informe de la Casa Militar.

Los militares tomaron contacto con personal de inteligencia para que se localice a la persona o personas que habrían entregado dicho presente.

Los productos entregados no contaban “con el registro sanitario correspondiente para el consumo humano debido al contenido de ingredientes potencialmente peligrosos”.

Noboa

El presidente Daniel Noboa insistió en que es “imposible” que la presencia de esos químicos en los regalos “no haya sido intencional”.

“Capaz uno de los tres se pudo haber encontrado en el empaque por las mismas actividades productivas de la zona…

…pero que estén los tres y en una alta concentración, es imposible que no haya sido intencional”, señaló.

El gobernante añadió que, con la denuncia, se presentaron varias pruebas;

Entre ellas el nivel de “concentración de los tres químicos” y que ahora se deberá realizarse una pericia y “todo un proceso legal” para determinar responsabilidades.

La artesana

Yolanda Peñafiel, la mujer que entregó los obsequios para Noboa, declaró al medio digital local La Contrar encontrarse “triste y preocupada a la vez”.

“Mi corazón no está para hacer daño a nadie. Lo hice con muy buena voluntad de enviar unos productos al presidente, unos chocolates.

Salí con los productos de mi casa, se hizo la entrega a los militares que hicieron la revisión y ya no sé qué pudo pasar de ahí adelante”, sostuvo Peñafiel.

Hace dos semanas, el propio Noboa denunció un supuesto “intento de asesinato” cuando el automóvil presidencial fue apedreado por un grupo de manifestantes…

…en el momento que la caravana donde viajaba el jefe de Estado pasó por uno de los bloqueos que la población realizaba en protesta contra las políticas económicas de su Gobierno.