TotalEnergies condenada por publicidad verde engañosa

Prometió neutralidad de carbono para 2050 produciendo petróleo y gas. Primera petrolera enjuiciada por «greenwashing», lavado verde de imagen

Regeneración, 24 de octubre 2025– La justicia francesa condenó este jueves a TotalEnergies por «prácticas comerciales engañosas» sobre sus compromisos de neutralidad de carbono para 2050, en la primera sentencia de este tipo contra un gigante petrolero.

Condena

Esta condena es la primera en el mundo contra una compañía petrolera por «greenwashing» o lavado de imagen verde;

Aseguró a la prensa internacional la ONG ClientEarth, que sigue de cerca la jurisprudencia contra esta industria.

El caso se abrió tras una demanda en 2022 de tres grupos ecologistas que acusaban a TotalEnergies de publicidad engañosa…

…por afirmar que podría alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 sin dejar de producir petróleo y gas.

Un tribunal civil de París falló este jueves que el grupo francés publicó mensajes en su sitio totalenergies.fr que podían «alterar el comportamiento de compra» e «inducir a error» al consumidor.

La justicia ordenó la retirada «en el plazo de un mes» de los mensajes relacionados con la neutralidad de carbono y la transición energética.

Esto, so pena de multas, y que la empresa publique durante 180 días la sentencia en su web.

Mensajes denunciados

Entre los mensajes denunciados, se encuentran: «Nuestra ambición es ser un actor principal en la transición energética»;

O «Tenemos la ambición de contribuir a alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050 junto con la sociedad».

«Al apuntar al objetivo de neutralidad de carbono, (…) daba a entender al consumidor que se refería a las recomendaciones de la comunidad científica…

…alineadas con el Acuerdo de París, que recomienda reducir inmediatamente la producción de energías fósiles», subrayó el tribunal.

ONG

Las ONG Greenpeace, Amis de la Terre France y Notre Affaire à Tous también reprochaban a la empresa que hubiera promocionado el gas fósil…

…y el biocombustible de manera engañosa como energía limpia, pero el tribunal desestimó estas quejas.

TotalEnergies indicó en un comunicado que va a «tomar nota» del fallo «que rechazó la mayor parte de las demandas presentadas;

En particular aquellas relacionadas con la comunicación institucional», pero no precisó si apelará.

A partir de mayo de 2021, el gigante energético promocionó en su sitio web, en medios y redes sociales su objetivo de «neutralidad de carbono para 2050»;

Y el gas como «el combustible fósil con las menores emisiones de gases de efecto invernadero».

Cambio de nombre

En ese momento, la compañía también cambió su nombre de Total a TotalEnergies.

Esto, para hacer hincapié en sus inversiones en energías bajas en carbono, como la electricidad obtenida con eólicas o paneles solares.

Las ONG denunciantes celebraron en cambio un «precedente jurídico importante contra la desinformación climática de las grandes petroleras».

La condena es «un punto de inflexión» en la lucha contra el «greenwashing», subrayó Greenpeace.

La decisión será central en la jurisprudencia naciente sobre esta práctica de presentarse como más virtuoso en términos ambientales de lo que realmente se es.

Otras compañias

Tribunales y reguladores europeos ya han señalado por lavado de imagen verde a las aerolíneas KLM en 2024 y Lufthansa en marzo, así como a otras empresas del sector alimentario y de otros ámbitos.

Pero nunca antes una compañía petrolera había sido condenada por un tribunal debido a su estrategia climática.

En España, la petrolera y gasística Repsol fue absuelta de acusaciones similares.

Y aunque el fallo de este jueves sea francés, la condena debería tener repercusión más allá, según Johnny White, jurista de ClientEarth.

A menos de tres semanas de la cumbre de la ONU sobre clima (COP30) en Brasil, esta decisión «envía una señal contundente a la industria de los combustibles fósiles».

Además, «abre el camino a acciones similares en Europa y en el mundo», según las tres ONG.