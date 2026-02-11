Vacunas ARN mensajero en México, esto se sabe

Producir vacunas de ARNm en el país, fomentar la investigación nacional y mejorar la respuesta ante emergencias de salud

Regeneración, 11 de febrero 2026– La fabricación de vacunas de ARN mensajero en México se ve fortalecida gracias a la firma de un Memorándum de Entendimiento (MdE) entre el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, y las compañías Moderna, Laboratorios Liomont y el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

México producirá vacunas de ARN mensajero tras un acuerdo entre Moderna, Liomont y Birmex.



El convenio incluye transferencia de tecnología e investigación conjunta para desarrollar biológicos contra covid-19, dengue y posibles tratamientos contra el cáncer, afirmó @Claudiashein. pic.twitter.com/sxbELPXf1V — MGM Noticias (@MgmPuebla) February 10, 2026

Acuerdo

El pacto busca producir vacunas de ARNm en el país, fomentar la investigación nacional y mejorar la respuesta ante emergencias de salud.

En el contexto del Plan México, el MdE tiene como objetivo crear capacidades de producción para las vacunas de ARNm.

También busca desarrollar capacidades locales de investigación basadas en esta tecnología y mejorar la preparación del país para futuras pandemias.

El acuerdo involucra producción, investigación clínica y mecanismos para garantizar el suministro de vacunas bajo un esquema regulado.

Roles

El convenio define roles concretos para los participantes, con un enfoque en capacidades productivas y científicas dentro del país.

Asimismo, incluye un elemento de preparación ante declaratorias oficiales en situaciones de emergencia sanitaria.

Según el modelo acordado, Laboratorios Liomont será el responsable en México de registrar, producir y asegurar el suministro apropiado de las vacunas de ARN mensajero de Moderna.

Adicionalmente, actuará como licenciatario, titular del registro sanitario y proveedor local en México de las vacunas creadas por Moderna.

Garantizar suministro

Con el fin de asegurar un suministro adecuado, continuo y con regulación.

El convenio establece la compra de 10 millones de dosis anuales entre 2025 y 2030, lo cual suma un total de 60 millones de dosis durante ese tiempo.

Estas compras ya estaban planificadas en el presupuesto anual del Estado mexicano, por lo que el acuerdo no aumenta el volumen originalmente programado.

Al mismo tiempo, incluye beneficios en términos de transferencia tecnológica, desarrollo industrial e innovación.

Memorándum

Uno de los elementos del Memorándum es la creación de un plan para establecer una planta de vacunas de ARNm en México.

Esto se realizará mediante un proceso gradual de transferencia de tecnología de Moderna a Laboratorios Liomont.

En una primera fase, se llevará a cabo la producción local de llenado y acondicionamiento del producto farmacéutico.

En una segunda fase, se avanzará con la fabricación en México de la sustancia farmacéutica.

Producción

Esto incluye la producción de ARN mensajero y nanopartículas lipídicas.

El Memorándum indica que Birmex es una parte clave del acuerdo, participando en la comercialización de las vacunas.

Así como recibiendo ventajas directas derivadas de la producción nacional.

Esta participación permitirá fortalecer sus capacidades financieras y operativas, así como reinvertir en el desarrollo de la industria pública de biológicos en México.

Investigación

Además, el acuerdo incluye una colaboración amplia en investigación clínica.

Esto, a través de la creación colaborativa de vacunas y tratamientos que se ajusten a las necesidades de salud en México.

Las organizaciones nacionales estarán involucradas en estudios clínicos apoyados por Moderna, lo que ayudará a fortalecer la obtención de evidencia científica.

Además, se enfocará en la capacitación de personal especializado y en mejorar las habilidades de investigación clínica en el país.

Pandemias

El MdE incluye además un aspecto específico para la preparación ante pandemias.

Dado que se prevé la opción de reservar capacidad productiva de sustancias farmacéuticas para el desarrollo de nuevas vacunas, bajo condiciones que se establecerán entre las partes.