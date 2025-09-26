Nuevas leyes de Aguas nacionales, esto se sabe

Reformar Ley de Aguas Nacionales y expedir Ley General de Aguas. Derecho, no mercancía. No transferencia entre particulares: Sheinbaum

Regeneración, 25 de septiembre de 2025. Sheinbaum informó que, este lunes 29 de septiembre, se enviará al Congreso dos iniciativas relacionadas al agua.

Se trata de una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales así como la expedición de una Ley General de Aguas.

Esto, con el objetivo de que este recurso de la nación deje de verse como una mercancía.

Sheinbaum

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país».

«Que sea realmente el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares».

«Ese es quizá el más importante, la más importante de las modificaciones a la Ley».

«…, el otro, ya son las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene».

Seguidamente, precisó «el lunes se estarían entregando las dos: hay una Ley General que tiene que entregarse, y la otra es la Ley de Aguas Nacionales».

«…, que tendría esta modificación de manera muy importante”.

Lo anterior expuso, en las mañaneras del pueblo.

Leyes

Detalló que, la Ley General de Aguas busca puntualizar las atribuciones de la federación, de los estados, de los municipios y de lo concesionarios.

En tanto, la Ley de Aguas Nacionales permanece, anulando que haya transferencias de concesiones entre particulares.

E incluso puntualizando que el Estado es quien regula las concesiones de agua, como lo establece la Constitución.

Al tiempo que fuentes gubernamentales subrayan la participación de el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales.

Mismo quien dijo que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General, forman parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua.

La cual incluye acciones como:

Revisión de títulos de concesión; un Programa de Inspección; un nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB); la creación de una Ventanilla Única.

Asimismo, la publicación este mes del Decreto de Facilidades para que se regularicen títulos que están vencidos.

Y, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con la participación de empresarios, académicos, científicos, gobernadores y gobernadoras.

Con el cual, subrayó, se ha desprivatizado más de 4 mil 475 millones de metros cúbicos (m3) .

Potable

El subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez, informó del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua.

Donde se han revisado 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil que se tienen registrados. En ellos se encontraron 58 mil 938 inconsistencias.

Seguidamente, detalló que se trata de 29 mil 539 títulos con falta de certeza en la fecha de vencimiento; 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizadas por particulares.

Sumando, 272 títulos de uso agrícola utilizados para otros fines.

Dijo además de 18 mil 753 casos con coordenadas de ubicación erróneas y presunta falsificación o duplicidad de títulos.

Detalló que, estas inconsistencias están siendo revisadas con el Programa de Inspección que ya acumula 3 mil 912 visitas, así como 490 clausuras y suspensiones.

Al respecto, también presentó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN) para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan reportar irregularidades en el uso de agua, a través de la página app.conagua.gob.mx/podan/.

Sobre la Ventanilla Única, detalló que actualmente ya se pueden realizar cinco trámites; en octubre se agregarán cuatro más; y en enero 2026, quedará al 100 por ciento.

Destacó que, como parte de este Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, incrementó 2 mil 938 millones de pesos (mdp) la recaudación.

Esto es, ya que pasó de 19 mil 410.9 mdp en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 mdp en agosto de 2025.

Es decir, 15 por ciento más, por lo que hizo un llamado a los usuarios con deudas en la Conagua a realizar sus pagos.