Chico Pardo adquiere 25% de Banamex, inversión patriótica

Fernando Chico Pardo reveló que se animó a invertir 42 mil millones de pesos en Banamex por la confianza en el gobierno de Sheinbaum

Regeneración, 25 de septiembre de 2025. Fernando Chico Pardo reveló públicamente que se animó a invertir 42 mil millones de pesos en Banamex por la confianza en el gobierno de Sheinbaum.

El empresario Fernando Chico Pardo, una figura de larga trayectoria en las finanzas del país, formalizó la adquisición de una cuarta parte de Banamex.

En una operación, según versiones, tasado en 42 mil millones de pesos.

#Informativo14. El perfil de Fernando Chico Pardo, quien adquirió el 25 por ciento de las acciones de Banamex. @canalcatorcemx https://t.co/Yl4X5rcKen — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 26, 2025

Una de las claves que, según sus propias palabras, lo animó a dar este paso fue su confianza en el recién inaugurado gobierno federal.

«Estoy haciendo una inversión personal muy relevante, mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país».

Lo anterior, afirmó el empresario en una conferencia de prensa.

De esta forma, se abre un nuevo capítulo en la historia de una de las instituciones bancarias más antiguas y emblemáticas de México.

La compra se enmarca en un proceso de transición que devuelve a Banamex al capital nacional, con la mirada puesta en la reactivación económica del país.

Asimismo, el empresario resaltó el simbolismo de la transacción. «El hecho de que digamos que Banamex regresa a manos mexicanas da orgullo, esa es una de las motivaciones que veo», exclamó.

En este sentido, la operación, que aún está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias, se espera que se concrete en la segunda mitad del siguiente año.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, reconoció la trayectoria de Chico Pardo al referirse a él como «un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación», destacando que la transacción representa «un buen acuerdo».

Sheinbaum, además, reveló que fue informada de la transacción un día antes del anuncio, aunque dejó claro que el gobierno no puso «ninguna condición» para la adquisición.

La vasta experiencia de Chico Pardo en inversiones estratégicas en México, como su liderazgo en Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), sienta las bases de sus planes para el futuro de Banamex, con un enfoque en la tecnología y la expansión del crédito.

Al respecto, Chico Pardo expresó su visión para el futuro del banco. Con una inversión que considera a «muy largo plazo», sus planes apuntan a recuperar la participación de mercado, priorizando la inversión en transformación tecnológica.

#ULTIMAHORA 🗣️ Fernando Chico Pardo destaca su confianza en Claudia Sheinbaum y su proyecto de país tras la compra de Banamex. pic.twitter.com/cE8OLLP3KG — JUCA Noticias (@JucaNoticias) September 25, 2025

La idea es centrar la organización en el cliente, además de acelerar la colocación de crédito para impulsar su crecimiento.

Por añadidura, Chico Pardo recordó su exitosa trayectoria como inversionista en el país.

«A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir», dijo, exhortando a otros a seguir su ejemplo.

También se pronunció sobre el pago de impuestos, calificándolo como una «obligación hasta moral» que debe cumplirse sin evadir «un solo centavo».

En este contexto de transformación, Ernesto Torres Cantú, presidente de Banamex, agradeció públicamente a la presidenta Sheinbaum por su apoyo.

Esto es, reconociendo el respaldo del gobierno de Sheinbaum en esta trascendental transición.