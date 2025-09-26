Que Salinas Pliego pide mesa de negociación para pago

«…para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley», dice Salinas Pliego

Regeneración, 25 de septiembre de 2025. Ricardo Salinas Pliego respondió a la presidenta Sheinbaum y le propone una mesa de negociación para pagar lo que sus empresas deben.

Esto por medio de una mesa de trabajo entre los equipos del gobierno y del empresario.

Salinas

Sin embargo se destaca que el empresario se dice víctima de injustificados ataques. Al tiempo que acusó que tanto AMLO como Sheinbaum se distraen en eso, en lugar de gobernar.

«Es evidente que la presidente @Claudiashein y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias».

«Hoy, después de que me volviera a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de contar todas las veces que me han mencionado…»

Aquí los documentos de la fianza millonaria que pagó Salinas pliego para ganar tiempo en la apelación con la que pretende no pagarle a AT&T en EU.



Fue Great Midwest Insurance Company quien emitió la fianza por 25,256,855 dólares a nombre de Ricardo Salinas. pic.twitter.com/ISUL4bPR95 — Laura Sánchez Ley (@LauraSanchezLey) September 24, 2025

» y me he dado cuenta de que, desde Palacio Nacional, este gobierno y el anterior, le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y calumniarme…»

«… en lugar de dedicarse a gobernar y dar los resultados para los cuales fueron elegidos».

Trato

Seguidamente, en tono maduro expresa que los empresarios necesitan confianza, que los ataques personales no llevan a ningún lado.

E incluso, pidió mesa de diálogo responsables. Para negociar.

«Eso no resuelve nada y mucho menos construye la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país».

«Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable».

Presidenta

El empresario, en un tono más que mesurado para como puede ponerse de ardiente la red social X, especialmente tratándose de gobiernícolas y familia.

«Por eso, le propongo presidente que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente…»

«.., donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley».

Los billonarios del mundo –desde Elon Musk a Salinas Pliego– han logrado acumular riqueza gracias a los subsidios de los gobiernos… gracias a los IMPUESTOS de TODOS.



‘Los billonarios desaparecen…’ (Grijalbo, 2025) pic.twitter.com/zqHnGA07Rm — Sabina Berman (@sabinaberman) September 24, 2025

«Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro«.

Corolario

Finalmente, la nota es que alguien entere a Salinas Pliego que el adeudo es con Hacienda, y, en tribunales.

Pero como ya cambiaron los tribunales, nos sale hasta lo educado, comedido y negociador.