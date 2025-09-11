Oaxaca abre camino: Gobernador a consulta de revocación

Congreso de Oaxaca aprobó nueva Ley de consulta. Por ello en enero de 2026, los oaxaqueños decidirán el destino del gobernador Salomón Jara

Regeneración 11 de septiembre de 2025. Un hito democrático se ha escrito en Oaxaca con la aprobación por parte del Congreso de una nueva Ley de Consulta de Revocación de mandato.

Así, el estado se prepara para un ejercicio de participación ciudadana sin precedentes a nivel local, pues el gobernador Salomón Jara Cruz se someterá a un proceso de revocación de mandato.

Oaxaca

El Congreso local, con una mayoría aplastante de 34 votos a favor, aprobó una reforma a la ley que permitirá a la ciudadanía decidir, en enero de 2026, si el mandatario continúa o no en el cargo.

Es un momento crucial para la democracia participativa en México.

📖🚨 #Almomento



Congreso de #Oaxaca aprueba reforma histórica sobre Revocación de Mandato.



Con mayoría calificada, la LXVII Legislatura del @CongresoOaxaca_ ,aprobó la reforma constitucional y legal que establece la figura de Revocación de Mandato para el gobernador de Oaxaca,… pic.twitter.com/cd46an8BqA — Libertad-Oaxaca (@libertadoaxnews) September 10, 2025

La iniciativa, impulsada por la bancada de Morena y respaldada por sus aliados del PRI y el PVEM, acorta los plazos para la activación de este mecanismo.

Según la nueva ley, la solicitud de revocación podrá presentarse un mes después de que Jara cumpla tres años de gobierno, es decir, en diciembre de 2025.

Para que la consulta se lleve a cabo, se requerirán 300 mil firmas, equivalentes al 10% de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 286 de los 570 municipios de la entidad.

Las firmas podrán recabarse tanto en papel como de manera electrónica y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) tendrá solo 10 días para su verificación.

Si los requisitos se cumplen, la convocatoria se publicará tres días después. Este es un mecanismo directo que busca dar el poder al pueblo.

Cambio

Por un lado, el coordinador de la bancada de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, celebró la medida como un paso de vanguardia en la democracia participativa.

«Hoy se empodera al pueblo de Oaxaca, porque será el primero en decidir si su gobernador sigue o no. Esto es democracia participativa”, afirmó Viveros Montalvo.

El gobernador Salomón Jara, desde el Palacio de Gobierno, celebró la decisión y prometió, en un gesto que subraya su compromiso, que él mismo firmará para solicitar la consulta.

En su discurso, recordó que este fue uno de sus compromisos de campaña: “El pueblo pone, el pueblo quita”.

No obstante, la oposición ha calificado la medida como una “revocación a modo” y un “albazo legislativo”.

Cambio

Además, esta reforma implica cambios significativos en el marco legal de Oaxaca.

El dictamen, aprobado con 33 votos a favor y 4 en contra, contempla importantes modificaciones a la Constitución Política del Estado.

Esto es, como la reforma a los párrafos del artículo 25, apartado C, fracción III.

📌Congresos no pueden contrariar la Constitución Política de México; la reducción de 3 al 10% de firmas para la Revocación de Mandato



El Consejero Jurídico de Oaxaca Geovany Vásquez Sagrero (@geovanyvasquez)



precisó que en el 2019 a nivel Constitucional se aprobó por el… pic.twitter.com/qo8o0vllXb — ✍️ Cari G (@CariGarcias) September 2, 2025

Entre las principales novedades, se modificó la pregunta que se le hará a la ciudadanía para hacerla más clara. “

📰✅ En enero, se realizará proceso de consulta de revocación de mandato

En entrevista previa a la aprobación de la reforma el presidente de la #Jucopo del @CongresoOaxaca_ @BenjaViverosOax señaló que la consulta de revocación será un proceso histórico para Oaxaca y el país.… pic.twitter.com/161e2uIyyQ — expansionoax (@expansionoax) September 10, 2025

Y la pregunta:

«¿Estás de acuerdo en que, al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la gubernatura hasta que termine su periodo?”.

Además, se han estipulado plazos claros para la recolección y verificación de firmas y se ha facilitado el proceso con el uso de formatos electrónicos.

Con esto, Oaxaca se convierte en un laboratorio político donde se probará la viabilidad y el verdadero alcance de la democracia participativa a nivel subnacional.